عمومية الرجبي تدعم ترشح الظالعي لرئاسة الآسيوي

المصدر: الأردن - العوضي النمر

أكد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرجبي، تأييدهم ودعمهم لترشح قيس الظالعي رئيس الاتحاد العربي، أمين عام اتحاد الإمارات الرجبي، رسمياً، لمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، في الانتخابات التي تجرى 17 نوفمبر الجاري، على هامش الجمعية العمومية للاتحاد في مدينة بالي الإندونيسية، خاصة أنه من الشخصيات التي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال اللعبة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء أول من أمس، في العاصمة الأردنية عمان، برئاسة محمد شاكر الأمين العام للاتحاد العربي، وحضور حمدان سليمان المدير التنفيذي للاتحاد، وممثلي الدول المشاركة في البطولة العربية الخامسة المقامة في الأردن.

فوز كبير

من جهة أخرى، حقق منتخبنا فوزاً كبيراً أمس على شقيقه السوداني، نتيجة 61 دون مقابل، ليعتبر أكبر فوز في البطولة، حيث ظهر منتخبنا بمستوى طيب، وتألق اللاعبون بشكل كبير، وتميزوا في الكرات الثابتة، والتي سجل منها المنتخب كثيراً، وبتلك النتيجة، أصبح منتخبنا من المنافسين بقوة على اللقب، مع المنتخب الأردني صاحب الأرض، والذي حقق الفوز على الجزائر بنتيجة 22 مقابل 12.