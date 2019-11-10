محمد بن زايد يوجه بزيادة جوائز مهرجان الظفرة 20 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - وام

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بزيادة جوائز «مهرجان الظفرة» بدورته الـ 13، التي تقام تحت رعاية سموه في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، خلال الفترة من 9 إلى 24 ديسمبر المقبل، بقيمة إجمالية بلغت نحو 20 مليون درهم، حيث يحظى المهرجان بمشاركة كبيرة من ملاك الإبل من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وجاءت توجيهات سموه، بهدف دعم ملاك الإبل لاقتناء أهم السلالات العربية الأصيلة، وفتح المجال أمام الأعداد المتزايدة من المشاركين في مزاينات الإبل، التي يشهدها المهرجان، وذلك من جهود سموه الرامية إلى صون الموروث الثقافي والمحافظة عليه، ونقله للأجيال المتعاقبة، وتعزيز المهرجانات التراثية وتنميتها وتطويرها.

وثمن معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، الدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من أجل صون الموروث الثقافي للإمارات، ودعم ملاك الإبل في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

مشيراً إلى أن مهرجان الظفرة يحظى بدعم ورعاية كريمة من سموه منذ الدورة الأولى في عام 2008، ما أسهم بشكل كبير في استقطاب المشاركين من كافة دول مجلس التعاون الخليجي، وتحقيق أصداء إعلامية إقليمية وعالمية واسعة، وقال: «المهرجان شهد على مدار الدورات الماضية تطورات كبيرة أسهمت في دعم وتنمية منطقة الظفرة على وجه الخصوص».