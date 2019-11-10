«الطيار 60» و«عمان 44 » بطلا «دبي للتجديف»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تُوّج القاربان «الطيار 60» و«عمان 44» بطلين للشوطين الأول (الأزرق) والثاني (الأصفر) ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم أول من أمس ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2019-2020.

وشهد السباق الكبير، الذي نظمه النادي بالتزامن مع فعاليات تحدي دبي للياقة، مشاركة ما يصل إلى 500 شخص على متن أكثر من 40 قارباً وزعت على الشوطين الأول (الأزرق) والثاني (الأصفر)، إذ تميز التنافس بالقوة والندية بين القوارب وحمل إثارة متناهية طوال مراحله التي امتدت في كل شوط لمسافة وصلت إلى 2.7 كلم في المسطح المائي لقناة دبي المائية قبالة الجداف، وبالقرب من محمية خور دبي للحياة الطبيعية.

ونجح القارب «الطيار 60» لمالكه هزاع محمد بن ربيع المهيري وبقيادة النوخذة الشاب إبراهيم سلطان المرزوقي في انتزاع الصدارة في الشوط الأول (الأزرق)، ومواصلة تألقه في الموسم الحالي، في ظل اهتمام ودعم مالك وراعي القارب الذي حرص على حضور السباق والشد من أزر طاقم القارب.

وتفوق القارب «الطيار 60» في هذا الشوط على 20 قارباً آخر نافست بقوة على الصدارة حيث حل في المركز الثاني القارب أساس لمالكه خليفة راشد بن شاهين وبقيادة النوخذة خادم عبيد بينما حل في المركز الثالث القارب «مزاحم 70» لمالكه الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي وبقيادة النوخذة أحمد محمد عبد الله أحمدوه.

وتألق في الشوط الثاني الذي تميز بلون العلم الأصفر حامل لقب بطولة دبي في الموسم المنصرم 2018-2019 القارب «عمان 44» التابع لوزارة الشئون الرياضية بسلطنة عمان الشقيقة، بقيادة النوخذة حميد سالم البحري الذي ظفر بصدارة هذا الشوط بعد أداء قوي ومميز.

الصدارة

وخطف القارب «عمان 44» الصدارة من المنافس المباشر في القارب البحريني «الخالدية 54» لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط الذي احتل المركز الثاني في نهاية السباق، بعدما تصدر معظم مراحل السباق، بينما ذهب المركز الثالث في هذا الشوط إلى القارب «أدنوك للتكرير 12» لمالكه عابد الحمادي بقيادة ابنه النوخذة محمد.

التتويج

وعقب نهاية منافسات السباق، جرت مراسم تتويج أبطال سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً بحضور كل من محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وهزيم محمد القمزي، مدير إدارة السباقات، ومحمد الشامسي، مدير الدعم المؤسسي، والمقدم علي النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري بشرطة دبي، إذ تسلّم نواخذة وملاك القوارب الطيار 60 (الأول)، وأساس 39 (الثاني)، ومزاحم 70 (الثالث)، جوائز الشوط الأول، وعمان 44 (الأول)، والخالدية 54 (الثاني)، وأدنوك للتكرير 12 (الثالث)، جوائز الشوط الثاني.