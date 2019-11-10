«الإمارات للسيارات» الأولى عالمياً في إصدار التصاريح الرقمية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، عن إطلاق أول منصة حصول على تصاريح رقمية لأحداث رياضة السيارات في العالم، والذي يعتبر سريعاً واقتصادياً، ويسهم في تقليل التكلفة، بجانب دقته في عمليات البيانات التي سيتم استخدامها لاحقاً من قبل الاتحاد الدولي للسيارات (FIA).

وأكد محمد بن سليم نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، رئيس MKI، تأثير هذا الابتكار في كل من منظمي الفعاليات الرياضية والهيئات الرياضية الوطنية، وقال نحن فخورون بتبني هذا النهج المتطور الذي سيكون صدى عالمياً، حيث يتوقع الأخذ به وتطبيقه على مستوى العالم.