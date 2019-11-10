سباق الوحدة للجري ينطلق الجمعة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، وشركة فيت جروب الشرق الأوسط عن إطلاق النسخة الرابعة من فعاليته السنوية «سباق الوحدة للجري»، الذي يقام يوم الجمعة المقبل تحت شعار «معاً بلا حدود»، ويأتي ضمن مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية، وفي إطار الاحتفال بعام التسامح، وتحتضن فعالياته واحة دبي للسيليكون.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله، خالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وغانم الفلاسي نائب الرئيس الأول لخدمات الشركات في واحة دبي للسيليكون، وفؤاد شيبان نائب الرئيس الأول رئيس الموارد البشرية في بنك الإمارات دبي الوطني، وروث ديكنسون مدير الحدث وشريك مؤسس لشركة فيت جروب الشرق الأوسط المنظمة للسباق.

حدث

وقال خالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية: «يسر مجلس دبي الرياضي أن يكون جزءاً من هذا الحدث الكبير الذي يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، ويعد سباق الوحدة للجري من الفعاليات النبيلة والمفيدة للمجتمع، ويستمد أهميته من دعمه لفئة أصحاب الهمم وتخصيص إيراداته للأعمال الخيرية، حيث سيشارك فيه عدد كبير من أصحاب الهمم، كما ستخصص عائداته لدعم مركز النور لأصحاب الهمم والهلال الأحمر».

وأضاف خالد العور: «نحن في مجلس دبي الرياضي نعمل على مدار العام لتنظيم ودعم الفعاليات التي تسهم في نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين كل أوساط المجتمع، وترسخ مفهوم الرياضة أسلوب حياة، وتعزز مكانة دبي وجهة رياضية عالمية مفضلة، خاصة أننا نشهد في هذا الشهر تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية التي تقام في إطار تحدي دبي للياقة».

جهود

واختتم العور: «يبذل المجلس جهوداً كبيرة لتوفير أجواء النجاح لجميع منظمي الفعاليات الرياضية من القطاعين العام والخاص، نشكر بنك دبي الإمارات الوطني على رعايته لهذا الحدث ومساهمته في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بشكل عام، واهتمامه بفئة أصحاب الهمم بشكل خاص».

وتهدف الفعالية إلى تشجيع التنوع ودمج الأشخاص من أصحاب الهمم، في مختلف أنشطة الحياة الاجتماعية، والمساعدة على تحويل دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

ويتاح التسجيل للأطفال والكبار من مختلف الأعمار والقدرات، ويتنافس المشاركون في سباق للمشي لمسافة 3 كم يليه آخر للعدو لمسافة 10 كم، مرتدين ملابس رياضية تحمل ألوان علم الدولة، ويوفر السباق المشاركة مجاناً لأصحاب الهمم.

فعاليات

وستقام عدد من الفعاليات المتنوعة على هامش السباق من بينها فعاليات رياضية ونشاطات وعروض لياقة بدنية من قبل اللجنة البارالمبية الوطنية والأولمبياد الخاص الإماراتي، وستضم قرية السباق نشاطات متنوعة للأطفال، إلى جانب الترفيه وعربات الطعام والشراب، وحصص اللياقة البدنية التي تناسب جميع أفراد العائلة، والمعرض فني يضم أعمال الطلاب المستوحى من أفكارهم حول التسامح والوحدة، كما ستقام أجنحة ثقافية للسفارات والقنصليات المشاركة في الدولة.

الفعاليات تحت شعار «معاً بلا حدود» وتستضيفها واحة دبي للسيليكون

رعاية

قال فؤاد شيبان، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس شراكة الأعمال للموارد البشرية في بنك الإمارات دبي الوطني: «يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بالتزامه الراسخ تجاه دمج أصحاب الهمم في المجتمع وبدعمه المتواصل لسباق الوحدة للجري، الذي يجمع تحت مظلته مختلف أطياف المجتمع، تماشياً مع مبادرة (مجتمعي، مكان للجميع)، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي».