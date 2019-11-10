افتتاح مميز لـ«دولية يد الجزيرة»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

شهد افتتاح بطولة الجزيرة الدولية لكرة اليد حضوراً مميزاً من الجماهير وضيوف الدولة، وانطلقت المنافسات على صالة نادي الجزيرة بمشاركة 8 فرق هي مسقط، ومليحة، وبجوفك البيلاروسي، والظفرة، والعين، والوحدة وبني ياس.

وتأتي ضمن فعاليات أندية أبوظبي للألعاب الجماعية، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وتستمر فعالياتها حتى 16 نوفمبر الجاري، وحرصت شركة الجزيرة للألعاب الرياضية، منظم البطولة، على تقديم فقرات تراثية، وعرض لبراعم يد الجزيرة، مما كان له صدى لدى الحضور، وشملت منافسات اليوم الأول فوز الظفرة على الوحدة 27/26، وخسر الجزيرة 28/35 من بجوفك البيلاروسي.