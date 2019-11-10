984 مشاركاً في سباقي «أبوظبي الرياضي» للجري والسباحة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

سجل سباقا «مياه العين» للجري و«بلدية أبوظبي» للسباحة في المياه المفتوحة، اللذان أقيما على كورنيش أبوظبي أول من أمس بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، تفاعل 984 مشاركاً، حيث بلغ عدد المشاركين في سباق الجري 663 متسابقاً، وبلغ عدد المشاركين في سباق السباحة 321 متسابقاً.

وانطلق سباق الجري من أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت لثلاث مسافات رئيسية 2.5 - 5 - 10 كم وصولاً إلى سارية العالم والعودة مرة أخرى إلى نقطة الانطلاق، فيما انطلق مهرجان السباحة في المياه المفتوحة من شاطئ النادي، ولأربع مسافات رئيسية 3000 - 1500 - 750 - 200 متر.

وتأتي سباقات مجلس أبوظبي الرياضي التي أقيمت على كورنيش أبوظبي في منطقة كاسر الأمواج ضمن سباقات المجلس المجتمعية هذا الموسم، والهادفة لترسيخ أهمية ودور الرياضة في المجتمع وتعزيز نمط الحياة الصحية والمثالية لعموم أفراد المجتمع، وفقاً لخطط مجلس أبوظبي الرياضي وذلك بالتعاون مع الشريكان الاستراتيجيان «مياه العين» و«دائرة التخطيط العمراني والبلديات- بلدية مدية أبوظبي»، إضافة إلى القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الصحة، ودائرة النقل، وغلف ملتي سبورت.