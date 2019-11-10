سلة النصر تبدأ المشوار في الكأس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يبدأ حامل اللقب النصر مشواره اليوم في بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، ضمن المجموعة الأولى، عندما يلتقي منافسه العين في الساعة الخامسة مساء، بصالة نادي شباب الأهلي، تليها في السابعة مساء، مباراة صاحب الأرض مع الجزيرة في نفس المجموعة، وكان العين خسر من شباب الأهلي (100-40)، في الجولة الأولى، كما خسر الجزيرة من الظفرة (97-75).

ويقضي نظام البطولة، بإقامة الدور التمهيدي بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة، بعد توزيع القرعة للفرق التسعة إلى مجموعتين، ضمت الأولى حامل اللقب النصر وشباب الأهلي والجزيرة والعين والظفرة، وجاءت فرق الشارقة والبطائح وبني ياس والوصل في الثانية، وتقام كل جولة بنظام التجمع في ملعب واحد.