الإمارات تحل ثانياً في الترتيب العام لمونديال بناء الأجسام

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

حقق منتخب الامارات المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة الفجيرة لبناء الأجسام التي اختتمت مساء السبت وذلك برصيد 183 نقطة خلف ايران بـ 225 نقطة وحلت روسيا ثالثاً بـ 124 نقطة وكان لاعبا منتخب بناء الأجسام الماس موسى البلوشي المتوج بذهبية تحت وزن 80 كلغم وزميله ايوب العمار الحائز على برونزية وزن 60 كيلوغراما رفعا رصيد الإمارات الى 12 ميدالية ملونة خلال المشاركة في مونديال العالم لبناء الاجسام الذي جاء تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وحضر الحفل الختامي وتوج الأبطال كل من الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الأمارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي الى جانب كل من الدكتور رافائيل سانتاغو رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، والدكتور عادل فهيم نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد العربي لبناء الأجسام، ومحمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد ورئيس اللجنة المنظمة، و خليل معروف مدير البطولة.وعدد من رؤساء اتحادات الدول المشاركة .

وعلى هامش البطولة أنهت اكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الاجسام واللياقة البدنية دورة المحكمين بمشاركة 22 حكماً دولياً من خلال محاضرات نظرية واختبارات عملية اقيمت ضمن منافسات بطولة العالم أشرف عليها رئيس الاكاديمية العقيد (م) عبد الكريم محمد سعيد ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي البولندي بأول فيليبورن وساعده الدولي الاماراتي المهندس وليد عبد الكريم والدولي جاسم اشكناني.