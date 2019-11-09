الإمارات تهـزم روسيا وتحرز برونزية "شاطئية القارات"

المصدر: دبي-عدنان الغربي

تمكن منتخبنا الوطني من هزم نظيره الروسي بهدفين مقابل هدف واحد في بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية والتتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه بعد عـامي 2012 و2013.

وجاء الشوط الأول قويا من جانب منتخبنا الوطني الذي نجح في التحكم في مجرياته وإيجاد بعض الفرص انتهت إحداها في الشباك الروسية بأقدام وليد بشر (ق6)، وتمكن "الدب الروسي" من إدراك التعادل في آخر 7 ثوان من الشوط الثالث عن طريق بوريس نيكونوروف قبل أن يختطف وليد بشر الهدف الثاني لمنتخبنا في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي ويهدي المركز الثالث للإمارات.