القايد يهدي الإمارات فضية مونديال قوى أصحاب الهمم

المصدر: دبي-عزالدين جادالله

توج بطلنا الأولمبي محمد القايد لاعب منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم بالميدالية الفضية في سباق 400 متر فئة (تي 34)، في بطولة العالم لأصحاب الهمم لألعاب القوى – دبي 2019، ليحصد أول ميدالية إماراتية في البطولة العالمية، ويحقق نجاحاً مضاعفاً بوصفه حجز بطاقة التأهل إلى الألعاب الأولمبية المقبلة – طوكيو 2020.

وقطع القايد المسافة بزمن وقدره 51,11 ثانية، ليحل بالمركز الثاني خلف التونسي وليد قتيلة الذي جاء أولا بزمن 50,54 ثانية، فيما ذهب المركز الثالث للصيني يانج وانج بزمن 52,64 ثانية.

يذكر أن البطولة تستضيفها الدولة لأول مرة وتستمر حتى منتصف الشهر الجاري، وتشهد مشاركة قياسية لنحو 1500 رياضي من الجنسين من 122 دولة يتنافسون على البطاقات المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.