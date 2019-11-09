تونس تكسب أول "ذهبية عربية" في "مونديال أصحاب الهمم للقوى"

المصدر: دبي- البيان الرياضي

حققت التونسية مروى إبراهيمي أول الميداليات الذهبية العربية في منافسات بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم، التي تستضيفها الدولة حتى منتصف الشهر الجاري، بمشاركة قياسية لنحو 1500 رياضي من الجنسين من 122 دولة يتنافسون على البطاقات المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وتوجت النجمة التونسية بالميدالية الذهبية بعدما حققت المركز الأول في بطولة رمي الصولجان لفئة (أف 32)، بعدما سجلت مسافة 24,45 متراً، ونالت الجزائرية منية قاسمي الميدلية الفضية بعدما سجلت 23,45 متراً، ونالت البرونزية الأوكرانية أناستازيا موسكا بمسافة 21.58 متراً،.

فيما جاءت لاعبتنا نورة الكتبي بالمركز الرابع بمسافة 18,30 متراً لتحجز بذلك مقعدها بالتأهل المباشر لأولمبياد طوكيو 2020 ضمن الأربعة الأوائل، وتوجت النجمة التونسية مروى إبراهيمي بذهبية السابق وهي الذهبية العربية الأولى في "المونديال"، ونالت الجزائرية منية قاسمي الميدلية الفضية، بينما جاءت البرونزية من نصيب الأوكرانية أناستازيا موسكا..

واحتلت تونس المركز التاسع كأفضل موقع للمنتخبات العربية بمجموع ميدالية ذهبية وميداليتين برونزيتين في ختام منافسات اليوم الثاني للبطولة، فيما تقدمت الصين بقوة بعدما حققت 6 ميداليات ملونة في اليوم الثاني، واعتلت صدارة الترتيب بعدما رفعت رصيدها إلى 7 ميداليات بواقع 3 ذهبية و3 فضية وواحدة برونزية.

وتأتي البرازيل بالمركز الثاني على لائحة الترتيب العام برصيد 6 ميداليات، وهي 3 ذهبية وواحدة فضية و2 برونزية، وفنلندا بالمركز الثالث برصيد 3 ميداليات ذهبية، وتراجعت بلغاريا للمركز الرابع برصيد ميداليتين فضيتين.

وفي أبرز النتائج العربية الأخرى، رفعت الجزائر رصيدها إلى 4 ميداليات بواقع 3 فضية وواحدة برونزية، مستفيدة من الميدالية الفضية التي حققتها منية قاسمي، إلى جانب تحقيق ليندا حمري الميدالية الفضية في الوثب الطويل فئة (تي 12).

وافتتحت السعودية رصيدها بتحقيق الميدالية البرونزية في سباق 100 متر فئة (تي 53)، بواسطة العداء عبد الرحمن القرشي، كما حققت سوريا الميدالية البرونزية في دفع الجلة فئة (أف 57) بواسطة محمد محمد.

وبما يؤكد المستويات الفنية القوية في البطولة، تواصل تحطيم الأرقام القياسية، ونجح الهندي سانديب من تحطيم الرقم القياسي العالمي لرمي الرمح فئة (أف 64) مسجلاً مسافة 66,18 متراً.

كما تم تسجيل 3 أرقام جديدة على مستوى بطولة العالم، حينما حقق التونسي وليد قتيلة 49,31 ثانية في تصفيات سباق 400 متر فئة (تي 34)، وسجلت الصينية فانج جاو رقماً جديداً في سباق 100 متر فئة (تي 53)، ليحصد الذهبية بزمن 16,26 ثانية، كما سجلت الفنلندية أماندا كاتاجا رقماً جديداً للبطولة في سباق 100 متر فئة (تي 54)، بواقع 16 ثانية، لتحصل الميدالية الذهبية.

وتقام غدا الأحد 10 نوفمبر، فعاليات اليوم الرابع للبطولة، ويشمل نهائيات ل21 مسابقة، وهي: دفع الجلة رجال 4 فئات، رمي الرمح سيدات، الوثب الطويل رجال، سباق 100 متر سيدات 3 فئات، سباق 100 متر رجال 3 فئات، سباق 1500 متر سيدات، رمي القرص سيدات، رمي الصولجان رجال، الوثب الطويل سيدات فئتين، رمي الرمح رجال، سباق 400 متر سيدات فئتين، سباق 400 متر رجال.

تصميم فريد للميداليات

تميزت اللجنة المنظمة العليا بتصميم مميز وفريد لميداليات البطولة، وتبرز في الواجهة للميداليات أبرز معالم دبي من خلال الواجهة المميزة لشارع الشيخ زايد التي تضم برج الشيخ خليفة أطول ناطحة سحاب في العالم، وفندق برج العرب وبقية المعالم البارزة.

فيما تضم الميدالية من الخلف كتابة بلغة "برايل" للمكفوفين، من أجل دعم فئة المكفوفين من أصحاب الهمم الذين يشاركون في المنافسات أيضاً.

شيوتاني يساند "الساموراي"

حل الياباني شيوتاني لاعب نادي العين ضيفاً على المنافسات، وذلك لمساندة بعثة منتخب بلاده المشاركة في البطولة ببعثة تزيد عن 100 لاعباً، وتحديداً من أجل مساندة صديق مقرب له يشارك بالبطولة في منافسات العدو.