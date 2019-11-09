نورة الكتبي تهدي الإمارات بطاقة التأهل لبارالمبية طوكيو

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

أهدت بطلتنا نورة الكتبي بطاقة التأهل الأولى للإمارات لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 بعد نجاحها في احتلال المركز الرابع في سباق رمي الصولجان بمسافة 18.30 متراً، وذلك في اليوم الثاني لبطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم التي تستضيفها دبي حتى منتصف نوفمبر الجاري بمشاركة 1500 لاعباً ولاعبة من 122 دولة، لتحجز بطلتنا نورة الكتبي مقعدها بالتأهل المباشر ضمن الأربعة الأوائل وتوجت النجمة التونسية مروى إبراهيمي بذهبية السابق وهي الذهبية العربية الأولى في "المونديال".

ونالت الجزائرية منية قاسمي الميدلية الفضية، بينما جاءت البرونزية من نصيب الأوكرانية أناستازيا موسكا.

وأشار ذيبان المهيري أمين عام اللجنة البارالمبية الإماراتية إلى أن أصحاب المراكز الأربعة الأولى يتأهلون مباشرة من دبي، مثمناً الجهد المضاعف الذي قدمته اللاعبة في المونديال.