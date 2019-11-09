فتح التسجيل لأولى جولات الشراعية 60 قدماً غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لسباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية 2019-2020 يوم السبت المقبل عن فتح باب التسجيل رسمياً للنواخذة والملاك الراغبين في المشاركة.

وأكدت اللجنة المنظمة أن التسجيل للمشاركة في السباق الكبير سيتاح عبر الرابط الإلكتروني أو عبر استكمال الإجراءات كالمعتاد في مقر النادي لدى لجنة السباقات في ساعات الدوام الرسمية اعتباراً من يوم غدٍ وحتى موعد إغلاق باب التسجيل يوم الخميس المقبل.

ودعت اللجنة كل النواخذة والملاك والبحارة المشاركين في السباق المرتقب ضرورة الاطلاع على لوائح وشروط وتعليمات المشاركة في السباق، والتي تتضمن إجراءات الوقوف الصحيح في خط البداية من أجل التعرف عليها والمساعدة في إنجاح التظاهرة المرتقبة.

وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن اللجنة المنظمة ستعمل على التجهيز مبكراً لانطلاقة السباق وإقامته في الموعد المحدد بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تعمل دائماً مع النادي لإنجاح كل الفعاليات، ومن بينها القيادة العامة لشرطة دبي وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع) وإدارة الدفاع المدني بدبي، ومؤسسة دبي للإعلام، التي ستقوم بنقل السباق على الهواء مباشرة ومجموعة نخيل البحرية وسلطة مدينة دبي الملاحية وبي أند أو ماريناس. وأكد القمزي أن اللجنة المنظمة للسباق المرتقب تراقب عن كثب كل التقارير المتعلقة بحالة البحر وحركة الأمواج.