5 ميداليات للإمارات في مونديال بناء الأجسام

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

توج الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أبطال منافسات اليوم الأول لبطولة العالم لبناء الأجسام والفيزيك المقامة حالياً بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة، وأحرز لاعبو منتخبنا الوطني 5 ميداليات منها ذهبيتان للاعبنا خليفة برمان، حيث فاز بذهبية الكلاسيك لبناء الأجسام في فئة 175 سنتمتراً، وذهبية بطل الأبطال، كما نال فضية الكلاسيك لبناء الأجسام فئة 180 سنتمتراً.

وفاز مروان سليمان ببرونزية كلاسيك فئة 180 سنتمتراً، وعبد الله مبارك ببرونزية كلاسيك أعلى لفئة 180 سنتمتراً، وحقق عدد من لاعبي الإمارات مراكز في وسط الترتيب نظراً لقوة المنافسات التي يشارك بها أفضل لاعبي العالم.

تحقيق الحلم

عبر خليفة برمان عن سعادته لرفع علم الإمارات في البطولة وعزف السلام الوطني، مشيراً إلى أنه تمكن من تحقيق حلمه بالفوز بالميدالية الذهبية التي تعد ثمرة تدريبات مكثفة سبقت المونديال، منوهاً الى أن الفضل في هذا الإنجاز يرجع لإدارة اتحاد اللعبة برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي.

من ناحية أخرى شهدت منافسات اليوم الأول تقديم اللاعبين لمستويات بدنية وفنية رفيعة المستوى ألهبت حماس الجمهور الذي قدر بنحو 1000 مشجع تابعوا العروض في الفترتين الصباحية والمسائية.

وفي سياق متصل وتثميناً للجهود التي بذلتها دولة الإمارات بدعم رياضة بناء الأجسام منح الاتحاد الدولي للعبة الميدالية الذهبية وشهادة الدبلوم العالي في فئة أفضل المنظمين على مستوى العالم لمدير بطولة العالم لبناء الأجسام خليل معروف لدوره التنظيمي البارز في خدمة اللعبة، وتم تقليده الميدالية ومنحه الدبلوم على هامش اجتماع الجمعية العمومية.