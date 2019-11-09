منتخبنا يتفوق على الجزائر في «عربية الرجبي»

المصدر: عمان - العوضي النمر

تفوق منتخبنا الوطني للرجبي على نظيره الجزائري 17 - 5 في البطولة العربية للرجبي الخامسة والتي انطلقت أمس، بملعب البتراء في مدينة الحسين الرياضية في عمان، وساهمت مهارات عبدالله الظاهري وسيف الشامسي في ترجيح كفة منتخبنا وبهذا الفوز زادت فرص منتخبنا في المنافسة على اللقب للمرة الأولى، وكان منتخبنا خسر من منتخب مصر 12-19.

وفي النتائج الأخرى فاز منتخب الأردن على فلسطين 42 - 0 وعلى مصر «حامل اللقب» 7 - 5 في مباراة مثيرة وشهدت البطولة أول فوز للمنتخب الفلسطيني في البطولات العربية متفوقاً على السودان 19-0.

وأشاد محمد شاكر، أمين عام الاتحاد العربي للرجبي، بمستوى المنافسات وقال: تحقيق مفاجآت في النتائج دليل تطور الفرق خاصة منتخبات الإمارات والأردن وفلسطين بجانب اكتساب السودان خبرة البطولات في ثاني مشاركة لها، كما أن عودة الجزائر للمشاركة مكسب.

وتمنى شاكر التوفيق لكل الفرق لعكس تطور اللعبة عربياً.