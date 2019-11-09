حمدان بـن محمـد يتقدم 70 ألف مشارك في «تحدي دبي للجري»

المصدر: دبي - عدنان الغربي ووكالات

تقدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، المشاركين في «تحدي دبي للجري» صباح أمس، والذي شهد مشاركة مجتمعية ضخمة تجاوزت 70 ألف مشارك من المواطنين والمقيمين والزوار ومن مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، ضمن الفعالية الأولى من نوعها في دبي، والتي أقيمت في إطار «تحدي دبي للياقة 2019»، حيث تحوّل شارع الشيخ زايد، الشريان الحيوي للمدينة، وللمرة الأولى على الإطلاق إلى مسار للسباق الذي غمرت جميع المشاركين فيه مشاعر الحماسة والرغبة في الفوز وضمن أجواء من البهجة والسعادة.

وأعرب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن سعادته بالإقبال الكبير الذي حظي به التحدي والتنوّع اللافت في أعمار المشاركين الذين تضمنوا عددا كبيرا من الأسر التي حرصت على التواجد، وعلى تفاوت مستويات اللياقة البدنية بين المتسابقين، وقال سموه: «سعدت برؤية هذا العدد الكبير من مختلف الجنسيات رغم تفاوت أعمارهم وقدراتهم البدنية، وقد حرصوا على المشاركة في التحدي، وأهنئهم جميعا على هذا الإنجاز الذي يؤكد نجاح جهودنا الرامية لجعل دبي المدينة الأنشط والأكثر حيوية عالمياً بدعم جميع أفراد المجتمع، وأتمنى أن تتحول ممارسة الرياضة إلى أسلوب حياة للجميع لما لها من فوائد عديدة على الأفراد والمجتمع بصفة عامة».

وتوجّه سموه بالشكر لكل من شارك في «تحدي دبي للجري» وكل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية التي تُظهر روح دبي المُبدعة، وتُبرز نمط الحياة الصحي الذي تسعى الإمارة إلى نشرة في مختلف أرجائها بتنظيم الفعاليات الرياضية، وتهيئة الساحات والأماكن المفتوحة التي يمكن من خلالها ممارسة الرياضة، تكاملاً مع ما تشهده دبي من حركة تطوير متواصلة لمختلف قطاعاتها في إطار تكاملي يهدف إلى توفير أفضل نوعيات الحياة لكل المواطنين والمقيمين والزوار، لتكون دبي دائماً النموذج للمدينة العصرية التي تضع سعادة الفرد وصحته في مقدمة أولوياتها.

وشهدت الفعالية مشاركة عدد من مديري الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية في دبي تأكيداً على دعم هذه المبادرة وما تحمله من قيم مجتمعية مهمة تهدف إلى تشجيع المجتمع بكل أفراده على الحركة والنشاط وممارسة الرياضة.

وشمل التحدي سباقين الأول لمسافة 5 كلم والثاني 10 كلم، لإتاحة فرصة المشاركة فيهما للشباب وكبار السن والعائلات وأصحاب الهمم بمختلف جنسياتهم، ضمن هذا السباق المجاني الفريد. وقد انطلق السباقان من مركز دبي التجاري العالمي، وشهدا مشاركة مجموعة متنوعة من العدائين الذين عبّروا عن التزامهم بالتحدي وسعادتهم بالمشاركة فيه، بينما جرى السباق عبر الشوارع المحاذية لأهمّ المباني والمعالم في دبي مثل «برج خليفة» و«الأوبرا» و«أبراج الإمارات».

حضور

وشهد تحدي دبي للجري مشاركة واسعة من مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية والقيادات الرياضية والعائلات والأطفال إلى جانب مشاركة النجم الفرنسي كريستيان كارمبو الفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم لكرة القدم 1998.

وتوافد المشاركون منذ الساعات الأولى لصباح أمس على مركز دبي التجاري العالمي، الذي شكل نقطتي الانطلاق والنهاية للسباقين، ورغم الإقبال الكبير والمكثف إلا أن التنظيم جاء رائعا وسلسا واستمتع المشاركون بقضاء أوقات سعيدة في تجربة فريدة من نوعها تعزز مكانة الرياضة في المجتمع وجعلها أسلوب حياة.

وتم تنظيم تحدي دبي للجري «30 × 30» على شارع الشيخ زايد برعاية ديوا وبالتعاون مع شبكة الإذاعة العربية وشرطة دبي ومركز دبي التجاري العالمي واتصالات وهيئة الطرق والمواصلات، بينما تولى تنظيم الفعالية دبي للسياحة ومجلس دبي الرياضي.

وأكد عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أن مشاركة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، ضمان لنجاح أي مناسبة، موجهاً الشكر لكل من شارك ولفريق تحدي دبي للياقة وكافة الجهات التي ساهمت في التنظيم.

حدث مميز

وصرح سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن الحدث جاء مميزا وتاريخيا بفضل المشاركة القياسية من مختلف الأعمار والجنسيات والتنظيم الرائع، وقال: عوّدنا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بإطلاق المبادرات المتميزة، وتحدي دبي للجري مبادرة فريدة من نوعها وإقامتها على شارع الشيخ زايد منحها قيمة مضاعفة، والمشاركة القياسية مصدر فخر لنا ودليل آخر على قدرة دبي على تنظيم أكبر الفعاليات في العالم.

وأضاف: تواجد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في مقدمة المشاركين، نموذج رائع للقيادة الميدانية، ورسالة إيجابية لكل فئات المجتمع حول أهمية ممارسة الرياضة.

ووصف مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم مبادرة تحدي دبي للجري بالمتميزة، حيث جمعت كل فئات المجتمع وأطيافه، موجها الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، على توجيهاته ومشاركته الميدانية لجعل الرياضة أسلوب حياة، وقال: المشاركة الإيجابية من الجميع تدل على الوعي المجتمعي بالصحة العامة وبأهمية ممارسة الرياضة، وكل الشكر والتقدير للمنظمين والمتطوعين وجميع من شاركوا في هذا الحدث الرائع.

تهنئة

من جهته أكد النجم الفرنسي كريستيان كارمبو أن دبي مدينة تنبض بالحياة والنشاط، وأنه سعيد بالمشاركة في هذه المبادرة التي وصفها بالرائعة لتحفيز أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، وأضاف: بحكم زياراتي المتكررة لدبي أعلم جيداً مكانة الرياضة المجتمعية ومدى اهتمام الحكومة بتشجيع أفراد المجتمع على جعلها أسلوب حياة.

وهنأ كارمبو سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على نجاح المبادرة، مشيراً إلى أن المشاركة الكبيرة من مختلف الأعمار يؤكد أن الرسالة وصلت إلى المجتمع الإماراتي.

وانطلق المشاركون في سباق الـ 5 كلم عبر مسار على شارع الشيخ زايد وسط الأبراج نحو أبراج الإمارات والعودة إلى شارع السعادة وصولاً إلى خط النهاية في مركز دبي التجاري العالمي، فيما استمر المشاركون في سباق الـ 10 كلم نحو طريق المركز المالي بمحاذاة بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، ثم العودة إلى خط النهاية في مركز دبي التجاري العالمي.

خدمات

وتم توفير كافة الخدمات للمشاركين من إسعاف وتوزيع قوارير المياه على طول مسار السباقين، وتسهيل الوصول إلى مواقف السيارات المجانية في مركز دبي التجاري العالمي.

وخصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية قيمتها 200 ألف درهم إماراتي لأسرع 3 مشاركين في سباق الـ 10 كلم من الذكور والإناث، حيث جاء في المركز الأول في فئة الرجال العداء المغربي سمير جوهر وفي المركزين الثاني والثالث مواطناه أنور الغوز ومحمد ميرا، وفي سباق السيدات جاءت ريفريف محمد في المركز الأول، وفانوس تيكلي ثانياً، وجويسي بالي في المركز الثالث.

تميز

شهد اللواء خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ختام بطولة المدير العام لتحدي اللياقة البدنية الأولى 2019، التي نظمها قطاع الإطفاء والإنقاذ، للمراكز وقادة الفئات، بملاعب أكاديمية الإمارات للدفاع المدني.

وتوج مركز إطفاء وإنقاذ القوز بالمركز الأول، وند الشبا المرتبة الثانية، ودبي باركس في المرتبة الثالثة، وفي فئة قادة الفئات فاز الملازم بطي أحمد بن غليطة بالمركز الأول، ونال الملازم سالم الدويس المركز الثاني، وحل الملازم غدير سعيد راشد في المركز الثالث.