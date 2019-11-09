4 انتصارات في كأس السلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهد افتتاح دوري مجموعات كأس صاحب السمو نائب رئس الدولة لكرة السلة أربعة انتصارات، حيث اكتسح شباب الأهلي العين، وبأكثر من ضعف «سكور» وبنتيجة «100-40»، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس على صالة نادي الجزيرة ضمن المجموعة الأولى، كما شهدت الجولة، ولحساب المجموعة الأولى ذاتها، تحقيق الظفرة لانتصارٍ مستحق على حساب مضيفه الجزيرة «97-75»، فيما شهدت مباراتا المجموعة الثانية بصالة نادي البطائح، تسجيل بني ياس لأولى مفاجآت البطولة بفوزه على الوصل «88-61»، قبل أن يتخطى الشارقة عقبة صاحب الضيافة البطائح بفارق 10 نقاط وبنتيجة «83-73».

ويقضى نظام البطولة، بأن تقام في دورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة، بعد أن وزعت القرعة الفرق التسعة المشاركة إلى مجموعتين، ضمت الأولى حامل اللقب فريق النصر المرتاح في هذه الجولة بجوار شباب الأهلي والجزيرة والعين والظفرة، فيما جاءت فرق الشارقة والبطائح وبني ياس والوصل في المجموعة الثانية.