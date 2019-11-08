مترو دبي ينقل 60 ألف راكب من المشاركين في تحدي الجري

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، أن مترو دبي نقل خلال الفترة من الساعة الرابعة والنصف فجراً وحتى الساعة العاشرة صباحاً، قرابة 60 ألف راكب من المشاركين في تحدي دبي للجري "30000 قبل بداية السباق، و30000 بعد نهاية السباق"، مشيرة إلى أن المترو كان الوسيلة الرئيسة في حركة وصول المشاركين في التحدي لموقع اقامة السباق على شارع الشيخ زايد، حيث تقدر نسبة من نقلهم المترو من وإلى موقع الحدث ب 43%، فيما وصل 38% من المشاركين باستخدام المركبات الخاصة، ووصلت النسبة المتبقية باستخدام مركبات الأجرة، أو عبر المشي.

وأوضحت الهيئة أنها وفرت 10 حافلات ذات الطابقين لنقل المشاركين في التحدي من مواقف مركز دبي التجاري العالمي، وزعبيل دبي مول، حيث تم تخصيص قرابة 12000 موقف للمركبات في الموقعين.