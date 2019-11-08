اسبانيا إلى نهائي "شاطئية القارات" للمرة الأولى

المصدر: دبي-عدنان الغربي

ضمن المنتخب الاسباني تأهله إلى نهائي بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره الروسي 4-2 في المباراة التي جمعتهما في نصف النهائي بملعب كايت بيتش اليوم الجمعة.

وتقدم "الماتادور" بهدفين نظيفين قبل أن يتمكن "الدب الروسي" من إدراك التعادل بداية الشوط الثالث (2-2) لكن إصرار المنتخب الاسباني منحه الأسبقية مرة أخرى وانتزاع تأهل مستحق إلى المباراة النهائية غداً.

ولحساب منافسات تحديد المراكز من 5 إلى 8، فازت اليابان على المكسيك 5-4 و تغلبت مصـر على إيطاليا 4-3، ويلتقي منتخب الفراعنة نظيره الياباني غداً لحسم المركز الخامس وتواجه المكسيك إيطاليا لتحديد المركز السابع.