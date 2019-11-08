منتخبنا يتفوق على الجزائر في عربية الرجبي

المصدر: الأردن-العوضي النمر

تفوق منتخبنا الوطني للرجبي على نظيره الجزائر العنيد بنتيجة 17 مقابل 5 في انطلاقة البطولة العربية للرجبي الخامسة والتى بدأت أمس على ملعب البتراء في مدينة الحسين الرياضية، لتزداد فرص منتخبنا في المنافسة القوية على اللقب للمرة الأولي.



ظهر منتخبنا بمستوى طيب مع عزيمة قوية من اللاعبين على تحقيق الفوز بعد خسارة ضربة البداية من منتخب مصر بنتيجة 12 مقابل 19 ورغم فوز الجزائر على السودان بنتيجة كبيرة 31 دون مقابل،وقادت تحركات ومهارة عبدالله الظاهري وسيف الشامسي في ترجيح كفة منتخبنا وتحقيق فوز غال.



في المقابل حقق منتخب الأردن نتائج طيبة بالفوز على فلسطين 42 دون مقابل وحقق مفاجأة بالفوز على مصر حامل اللقب بنتيجة 7 مقابل 5 في مباراة مثيرة كما شهدت البطولة اول فوز للمنتخب الفلسطيني في البطولات العربية بالتفوق على السودان 19 دون مقابل.



وتقام اليوم مباريات اليوم الأخير للبطولة من خلال مباريات التصفيات وتحديد المركز من الاول حتى السادس.. وأشاد محمد شاكر امين عام الاتحاد العربي للرجبي بمستوى منافسات البطولة في يومها الأول وقال ان تحقيق مفاجآت في النتائج دليل على تطور مستوى الفرق المشاركة خاصة الامارات والأردن وفلسطين واكتساب السودان لخبرة البطولات في ثاني مشاركة لها بالبطولة، كما أن عودة الجزائر للمشاركة في البطولة يعتبر إثراء لها وتمنى شاكر التوفيق لكل الفرق المشاركة لعكس المستوى المتطور للعبة عربيا.