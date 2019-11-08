بمشاركة حمدان بن محمد.. انطلاق تحدي دبي للجري

بمشاركة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي انطلق في السادسة من صباح اليوم فعالية تحدي دبي للجري على شارع الشيخ زايد، ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة «30X30»حيث تحوّل خلالها هذا الشارع المكوّن من 14 ممراً إلى مسار للجري.
وحظي التحدي بمشاركة واسعة من قبل طوائف المجتمع وخُصّص تحدي الجري الترفيهي الممتدّ على مسافة 5 كلم لكل الأعمار ومستويات القدرات واللياقة، فيما سباق الـ10 كلم للمشاركين فوق الـ18 عاماً.
وفاز في تحدي 10 كم
1. سمير جوهر 6052
2. أنور الغوز 1238
3- محمد ميرا 8748
وبدأ السباقان من مركز دبي التجاري العالمي، حيث تمكن المشاركون فيهما من الجري مسافة 2.5 كلم على شارع الشيخ زايد. وانعطف المشاركون في سباق الـ10 كلم نحو طريق المركز المالي وتابعوا بمحاذاة بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، ثم عادوا إلى خط النهاية في مركز دبي التجاري العالمي بمحاذاة شارع السعادة، حيث تمّ إغلاق جزء من الشارع أمام السيارات ليتسابق عليه العداؤون والرياضيون من كل الأعمار ومستويات القدرات تعبيراً عن دعمهم لتحدي دبي للياقة.
الفائزون في سباق #تحدي_دبي_للجري 10 كم— البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 8, 2019
1. سمير جوهر 6052
2. أنور الغوز 1238
3- محمد ميرا 8748@HamdanMohammed@DXBFitChallenge#Dubai30X30#تحدي_دبي_للياقة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/tYGSQbIhxY
التوأم عمر وعمير يشكران سمو الشيخ حمدان بن محمد على إطلاق مبادرة #تحدي_دبي_للجري@HamdanMohammed@DXBFitChallenge#Dubai30X30#تحدي_دبي_للياقة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/CS7gV6nRTF— البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 8, 2019
لحظات السعادة بعد تجربة المشاركة في #تحدي_دبي_للجري@HamdanMohammed@DXBFitChallenge#Dubai30X30#تحدي_دبي_للياقة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Is8h7iX0Ws— البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 8, 2019
لحظة وصول سمو الشيخ #حمدان_بن_محمد إلى خط النهاية في #تحدي_دبي_للجري @HamdanMohammed@DXBFitChallenge#Dubai30X30#تحدي_دبي_للياقة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Zx8jQofz9O— البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 8, 2019
وصول عدد من المشاركين ممن أنهوا سباق 5 كم إلى خط النهاية في #تحدي_دبي_للجري @HamdanMohammed@DXBFitChallenge#Dubai30X30#تحدي_دبي_للياقة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/iWRRgwTQkW— البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 8, 2019
جمال سلمان المدير التنفيذي لشركة توصيل يتحدث عن مشاركته في سباق 10 كم مع بناته@DXBFitChallenge#Dubai30X30#تحدي_دبي_للياقة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/MEOCUR3Tuj— البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 8, 2019
أحد المشاركين يتحدث لـ #البيان عن تجربته في سباق #تحدي_دبي_للجري @HamdanMohammed@DXBFitChallenge#Dubai30X30#تحدي_دبي_للياقة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/YuSu12rTY3— البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 8, 2019
طفلة تخطف الأنظار خلال مشاركتها في #تحدي_دبي_للجري @HamdanMohammed@DXBFitChallenge#Dubai30X30#تحدي_دبي_للياقة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/mEAbf3FiyK— البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 8, 2019
#تحدي_دبي_للجري وفر الفرصة للأصدقاء لتقاسم فرحة المشاركة والتقاط الصور للذكرى في المدينة الساحرة@HamdanMohammed@DXBFitChallenge#Dubai30X30#تحدي_دبي_للياقة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/KvA8kw3KD0— البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 8, 2019
أجواء النشاط والحيوية تسيطر على #تحدي_دبي_للجري، مع مشاركة من كافة الأعمار@HamdanMohammed@DXBFitChallenge#Dubai30X30#تحدي_دبي_للياقة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/hTZJb5le37— البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 8, 2019
النجم الفرنسي #كريستيان_كارمبو الحائز على بطولة كأس العالم 1998 لكرة القدم، يشارك في #تحدي_دبي_للجري @HamdanMohammed@DXBFitChallenge#Dubai30X30#تحدي_دبي_للياقة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/99BrHgmN4h— البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 8, 2019
في أجواء مليئة بالحيوية والنشاط الآلاف يشاركون في #تحدي_دبي_للجري @HamdanMohammed@DXBFitChallenge#Dubai30X30#تحدي_دبي_للياقة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/EBu2OyS6aD— البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 8, 2019
الطفل الفلبيني رافائيل عمره 5 سنوات أحد أصغر المشاركين في #تحدي_دبي_للياقة @HamdanMohammed@DXBFitChallenge#Dubai30X30#تحدي_دبي_للياقة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/vdfdh26z1Z— البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 8, 2019
جمال البناي مشرف مدرسة الكرة بنادي #شباب_الأهلي يتحدث عن المشاركة في #تحدي_دبي_للياقة@HamdanMohammed@DXBFitChallenge#Dubai30X30#تحدي_دبي_للياقة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/kbmvCSaezs— البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 8, 2019