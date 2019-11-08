بمشاركة حمدان بن محمد.. انطلاق تحدي دبي للجري

المصدر: البيان الإلكتروني

بمشاركة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي انطلق في السادسة من صباح اليوم فعالية تحدي دبي للجري على شارع الشيخ زايد، ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة «30X30»حيث تحوّل خلالها هذا الشارع المكوّن من 14 ممراً إلى مسار للجري.

وحظي التحدي بمشاركة واسعة من قبل طوائف المجتمع وخُصّص تحدي الجري الترفيهي الممتدّ على مسافة 5 كلم لكل الأعمار ومستويات القدرات واللياقة، فيما سباق الـ10 كلم للمشاركين فوق الـ18 عاماً.

وفاز في تحدي 10 كم

1. سمير جوهر 6052

2. أنور الغوز 1238

3- محمد ميرا 8748

وبدأ السباقان من مركز دبي التجاري العالمي، حيث تمكن المشاركون فيهما من الجري مسافة 2.5 كلم على شارع الشيخ زايد. وانعطف المشاركون في سباق الـ10 كلم نحو طريق المركز المالي وتابعوا بمحاذاة بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، ثم عادوا إلى خط النهاية في مركز دبي التجاري العالمي بمحاذاة شارع السعادة، حيث تمّ إغلاق جزء من الشارع أمام السيارات ليتسابق عليه العداؤون والرياضيون من كل الأعمار ومستويات القدرات تعبيراً عن دعمهم لتحدي دبي للياقة.

جمال سلمان المدير التنفيذي لشركة توصيل يتحدث عن مشاركته في سباق 10 كم مع بناته@DXBFitChallenge#Dubai30X30#تحدي_دبي_للياقة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/MEOCUR3Tuj — البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 8, 2019