7 أرقام جديدة في «مونديال أصحاب الهمم للقوى»

المصدر: دبي ــ عز الدين جاد الله

انطلقت منافسات بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم، أمس، في نادي دبي لأصحاب الهمم، وتستمر حتى 15 نوفمبر الجاري، بمشاركة قياسية لنحو 1500 رياضي من الجنسين من 122 دولة، يتنافسون على البطاقات المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، وشهدت البداية تسجيل 7 أرقام جديدة لافتة، منها خمسة أرقام شخصية جديد في الفترة الصباحية، ورقم قياسي أمريكي، ورقم هو الأفضل هذا الموسم لمشاركين من خارج الدولة، بمجموع 7 أرقام جديدة، بمستويات مختلفة في التصفيات، فيما احتفظت البطولة بأسرارها على صعيد التتويج بالميداليات، كون الحسم سيكون يومياً في الفترة المسائية.

القايد يستهل مشواره

ويدشن بطلنا الأولمبي محمد القايد مشاركته اليوم في الحدث العالمي في تصفيات 400 متر الفئة تي 34 على الكراسي المتحركة، ونورة الكتبي في نهائي دفع الجلة، ويسعى القايد صاحب أول ميدالية بارالمبية في تاريخ «أم الألعاب»، إلى الوصول إلى نهائي المسابقة، الذي يقام غداً، وخصوصاً أنه في قمة جاهزيته، بعد نجاح معسكره الخارجي الذي أقيم بتايلاند، والذي يدخل«المونديال» بطموحات تكرار مشهد النسخة الماضية، التي أقيمت بلندن، حينما أهدى منتخبنا 3 فضيات في مسابقات 800 متر و400 متر و200 متر، وبرونزية 100 متر، وهى المحصلة التي خرج بها «أصحاب الهمم» في «لندن 2015»، كما يظهر اليوم اللاعب الصاعد أحمد جاسم نواد، الذي يشارك في تصفيات 400 متر فئة تي 34 على الكراسي المتحركة.

فتاة الإمارات جاهزة

وتتطلع نورة الكتبي، التي غابت عن المشاركة في دورة رياضة المرأة الخليجية، من أجل تكثيف تحضيراتها في العين، للوصول إلى منصات التتويج في«المونديال»، تحت إشراف مدربها صلاح العيوني، وخصوصاً أنها صاحبة أول ميدالية فضية في الألعاب البارالمبية تحصل عليها فتاة الإمارات، بعد فوزها بالمركز الثاني في «ريو 2016»، وتخوض اللاعبة الشابة ذكرى الكعبي اليوم أيضاً، نهائي دفع الجلة، والتي ظلت توالي تحضيراتها اليومية صباحاً ومساءً بنادي العين لأصحاب الهمم، بعد مشاركتها الإيجابية في «بارالمبية» غرب آسيا بالأردن، من أجل ترك ذكرى طيبة في هذا التجمع العالمي الكبير، وخصوصاً أنها تدخله للاحتكاك مع أبطال كبار لهم وزنهم في خريطة «أم الألعاب» العالمية.

انطلاقة قوية

ومن ناحيته، أكد عبيد الغربي مدرب البطل الذهبي محمد القايد، أن التدريبات الأخيرة للبطل الأولمبي القايد، ركزت على الانطلاقة في مسافات الـ 100 متر، رغم خوضه اليوم لأول سباقاته في تصفيات مسافة 400 متر، وأوضح الغربي، أن القايد دائماً ما يجد نفسه متأخراً في الانطلاقات، ما يضع عليه عبئاً إضافياً في التعويض، وهو ما دفعنا خلال الأيام الماضية للتركيز على الانطلاقة في المسافات القصيرة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني درس حركة وسرعة الهواء، لضمان حصول البطل الذهبي على ظروف مناخية مماثلة للظروف التي سيخوض عليها السباق، وأضاف الغربي: "مسافة الـ 400 متر، التي سيدشن خلالها القايد مسابقاته في مونديال دبي، تحتاج إلى السرعة وقوة التحمل، وبحكم الخبرة الطويلة للبطل الذهبي، فهو يملك مقومات التحمل، وجل العمل الذي رافق الأيام الماضية كان يركز على الانطلاقة.

تغطية إعلامية موسعة

وأفردت اللجنة البارالمبية الدولية، تقريراً موسعاً حول التغطية الإعلامية التي تعتبر قياسية على صعيد بطولات العالم لألعاب القوى، حيث تقوم 24 قناة دولية بنقل الحدث بصورة مباشرة إلى 88 دولة في كافة القارات حول العالم، في رقم يتجاوز حتى التغطية التي حصلت في النسخة الماضية في لندن 2017، وأشاد أليكس شايفر، رئيس البث والعلاقات التجارية في اللجنة البارالمبية الدولية، بالجهود التي قامت بها دولة الإمارات للوصول إلى هذا الرقم الكبير في التغطية التلفزيونية والإلكترونية، إلى جانب حضور عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام للمنافسات نفسها، وقال: بطولة العالم دبي 2019، أكبر حدث يتم تغطيته إعلامياً قبل دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، وهو الحدث الأكبر من نوعه قبل عام من الألعاب المقبلة، وهذه التغطية الغير مسبوقة تحققت بفضل تزايد الاهتمام بهذا النوع من الرياضات والجهود المبذولة من اللجنة المنظمة هنا.

رقم كبير

أشاد أليكس شايفر رئيس البث والعلاقات التجارية في اللجنة البارالمبية الدولية، بالجهود التي قامت بها الإمارات للوصول إلى هذا الرقم الكبير في التغطية التلفزيونية والإلكترونية، إلى جانب حضور عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام للمنافسات نفسها.