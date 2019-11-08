4500 طفل في «الحركات الصعبة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظّمت دبي باركس آند ريزورتس، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة ومتعددة للتسلية والترفيه في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع كل من دبي للسياحة، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ووزارة التربية والتعليم، أضخم فعالية لياقة بدنية مخصصة للأطفال ضمن تحدي دبي للياقة 30 × 30. وشارك أكثر من 4500 طفل في «تحدي الحركات الصعبة» في ريفرلاند دبي، حيث قام عدد من المدربين المتخصصين على المنصة، بتوجيههم لأداء سلسلة من التمرينات. وقام الأطفال كذلك بزيارة كل من منتزه موشنغيت دبي، وليغولاند دبي، وبوليوود باركس دبي.

وتستمر قرية كايت بيتش للياقة، برعاية إينوك، بالتعاون مع اتصالات ومراس في استقبال الزوار من الأحد إلى الأربعاء، من الساعة 7 صباحاً. وتتضمن القرية الشاطئية مناطق مختلفة، تقام فيها الأنشطة، مثل منطقة ديوا لرياضة الشواطئ، ومنطقة الملاهي والرياضات المائية من بنك الإمارات دبي الوطني، كما يمكن الاستمتاع بالأمواج، ومنطقة السبينينغ من «فيت بيت»، إضافة إلى مسرح اتصالات الرئيس، ويمكن أيضاً زيارة ركن مؤشر كتلة الجسم من «ضمان».

وتفتح قرية فستيفال سيتي مول للياقة، برعاية هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» و«فيت بيت» والفطيم، أبوابها من الساعة 12 ظهراً، وتضمّ عدداً من المناطق الزاخرة بالأنشطة مثل منطقة المهارات من ديوا 30×30 ومنطقة اللياقة ومنطقة الذكاء الاصطناعي من «فيت بيت»، أو حضور عرض «تخيل»، بالتعاون مع «فيتنس فيرست»، وتجربة الدراجات الهوائية من ركن غرفة دبي، وزيارة ركن دبي للرياضات الشاطئية.