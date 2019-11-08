الإمارات ومصر في افتتاح «عربية الرجبي»

المصدر: الأردن - العوضي النمر

تنطلق اليوم منافسات البطولة العربية الخامسة للرجبي، على ملعب البتراء في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة 6 منتخبات عربية، هي الإمارات والأردن ومصر والجزائر وفلسطين والسودان، وأوقعت القرعة منتخبنا مع مصر في مباراة الافتتاح، في مباراة أشبه بالنهائي المبكر، ويطمح منتخبنا في المنافسة على اللقب على الرغم من قوة الفرق المشاركة وصعوبة المنافسات، وتجمع مباراة الافتتاح التي ستقام صباح اليوم بين منتخبنا وشقيقه المصري، حيث يسعى أبيض الرجبي إلى تحقيق الفوز من أجل المنافسة القوية على اللقب، على الرغم من قوة المباراة ووجود عدد من العناصر المتميزة بصفوف الفريق المنافس حامل اللقب، ويشهد حفل الافتتاح عدد من كبار الشخصيات، الرياضية في الأردن، ومحمد شاكر أمين عام الاتحاد العربي، وفراس خليفة الأمين العام للجنة الأردنية للرجبي، ومحمد عبيد دينو مدير البطولة، وحمدان سليمان مدير عام الاتحاد العربي، وعدد من الرياضيين والمهتمين.

مسؤولية مضاعفة

وعبر محمد شاكر عن سعادته بمشاركة 6 منتخبات في البطولة، وقال: هذا يحملنا في الاتحاد العربي، مزيداً من المسؤولي، فحينما بدأنا تلك البطولة قبل عامين، كنا نطمح في تكوين كيانات قوية عربية، تستطيع المنافسة قارياً، وها نحن نسير على الطريق الصحيح لتحقيق الطموحات.