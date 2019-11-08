157 مدرباً في ختام دورة التضامن الأولمبي للسباحة

المصدر: دبي ــ البيان الرياضي

اختتمت فعاليات دورة دراسات مدربي السباحة للتضامن الأولمبي بإشراف اللجنة الأولمبية الوطنية وتنظيم اتحاد السباحة في مجمع حمدان الرياضي بدبي بمشاركة ما يقارب من 157 مدرباً ومدربة، وكرم سلطان السماحي رئيس الاتحاد، المشاركين في نهاية الدورة، بحضور محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وعبد الله شهداد مدير مجمع حمدان الرياضي، وحاضر في الدورة الإسترالي جون ستاتيس وأحمد الغيطاني مدرب منتخبنا للسباحة، وشهد اليوم الختامي أيضاً، تكريم اللجنة الأولمبية الوطنية، من أسماء مانع العتيبي مدير مؤسسة زايد التطوعية التي سلمت بدورها شهادة تقدير للجنة إلى محمد بن درويش، لما تقوم به من مجهودات وبرامج ودورات علمية بهدف تطوير وتعزيز خبرات الكوادر الرياضية الوطنية في المجال التدريبي والإداري.