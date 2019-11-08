4 نجوم عالميين يشاركون في غولف «دبي ديزرت كلاسيك»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تواصل بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك، التي تقام في نادي الإمارات للغولف من 23 - 26 يناير المقبل، استقطاب ألمع وأفضل نجوم العالم، بعدما أعلن أربعة من الأسماء البارزة مشاركتهم في النسخة المقبلة، يتقدمهم الصيني هاتونج لي، بطل نسخة عام 2018، وينضم إليه نخبة من اللاعبين المتوجين بالألقاب الكبرى، مثل الألماني مارتن كايمر والإيرلندي الشمالي جرايمي ماكدويل وتيريل هاتون صاحب ثلاثة ألقاب في الجولة الأوروبية، ومع تأكيد هذه الأسماء مشاركتها فإن البطولة تترقب منافسة شديدة بحضور أفضل لاعبي العالم إلى الدولة، بعدما سبق الإعلان عن مشاركة الأمريكي بريسون ديشامبو حامل اللقب، والإسباني رافا كابريرا بيلو والسويدي هنريك ستينسون اللذين سبق لهما الفوز بلقب البطولة، وعدد من أبرز النجوم المتوجين بألقاب الجولة الأوروبية.