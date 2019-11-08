40 قارباً تتنافس على لقب ثاني جولات «تجديف دبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد قناة دبي المائية عصر اليوم، تظاهرة رياضية بحرية تراثية بمشاركة نحو 500 شخص على متن أكثر من 40 قارباً، يتنافسون على (ناموس) ولقب ثاني جولات سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، ويبلغ مساره ما يصل إلى 2.7 كم، وينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة سباقات الموسم الرياضي 2019-2020، وكان قد حسم الشوط الأول في الجولة الأولى التي أقيمت الشهر الماضي، القارب البحريني «الخالدية 54»، وفاز بالشوط الثاني القارب العماني «عمان 44»، وسباق اليوم له أهمية خاصة عند جميع النواخذة والملاك والبحارة المشاركين، كونه يعد الفرصة الأخيرة لتحديد أفضل 25 قارباً والتي سوف تتنافس في السباق الأغلى، كأس آل مكتوم 2019، في نسخته الـ 23، والذي سيقام يوم 22 الشهر الجاري في نفس المكان.