منتخب الإمارات يفك شفـرة "الكمبيوتر الياباني" ويتأهل إلى نصف نهائي "شاطئية القارات"

المصدر: دبي-عـدنان الغربي

استطاع منتخبنا الوطني فكّ شفرة "الكمبيوتر" الياباني والـتأهل على حسابه إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية بعد أن هزمه بركلات الترجيح 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم لحساب الجولة الثالثة، وانتهى وقتها الأصلي والإضافي على نتيجة التعادل بهدف لمثلـه.

وجاءت المباراة مثيرة، حيث نجح المنتخب الياباني في افتتاح التسجيل بعد دقيقتين من انطلاقة الشوط الثالث من ركلة جزاء حولها تكاكي إلى هدف التقدم وقبل 12 ثانية من نهاية اللقاء عادل منتخبنا الوطني النتيجة بهدف سجله ماتسودا بالخطأ في مرماه، ليعيد الأمل للأبيض الذي أظهر مستوى مشرفا في المباريات الثلاث واستحق التواجد في المربع الذهبي بجدارة.

وصعد منتخبنا الوطني في المركز الثاني بـ3 نقاط بفارق الأهداف عن إيطاليا واليابان و خلف منتخب اسبانيا متصدرة المجموعة الأولى بـ4 نقاط، و ضمن منتخبا روسيا وايران تأهلهما من المجموعة الثانية.

وكانت إيطاليا فازت في المباراة الأولى على اسبانيا بنتيجة 8 -7 بينما تغلبت مصر على المكسيك 4-1.