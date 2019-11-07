بالفيديو.. تفاصيل فعالية "تحدي دبي للجري" على شارع الشيخ زايد

يستضيف شارع الشيخ زايد في دبي يوم غد تحدي دبي للجري، وسيتم للمرّة الأولى إغلاق جزء من شارع الشيخ زايد فقط للسباق، ما يعطي المشاركين فرصة فريدة لاستكشاف المدينة على الأقدام وتأمّل المباني ذات الهندسة الإبداعية!

الفعالية مجانية ومتاحة أمام الجميع، وهي تهدف إلى مجتمع صحي أكثر ولتشجيع الناس على المشاركة في النشاطات الرياضية معاً. تتوافر مسافتين للسباق الأولى 5 كلم، والثانية 10 كلم. يُعد هذا السباق من أبرز فعاليات تحدي دبي للياقة، وهو مُقدّم من هيئة مياه وكهرباء دبي بالتعاون مع شبكة الإذاعة العربية، واتصالات، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات. ينطلق السباق من مركز دبي التجاري العالمي، وسيتم إقفال جزءاً من شارع الشيخ زايد صباح 8 نوفمبر، بالتزامن مع السباق. التسجيل المسبق ضروري للمشاركة في الفعالية على Platinumlist لمن هم بعمر 8 سنوات أو أكثر.

ينطلق المساران من مركز دبي التجاري العالمي على مسافة 2.5 كلم من شارع الشيخ زايد. يُكمل مسار الـ10 كلم بعدها إلى شارع المركز المالي العالمي وبمحاذاة بوليفارد الشيخ محمد بن راشد حول برج خليفة، قبل أن يعودوا إلى خط النهاية في مركز دبي التجاري العالمي عبر شارع السعادة. أما مسار الـ5 كلم فينطلق على نفس الطريق في شارع الشيخ زايد ليعود بعدها المشاركون عبر المباني الشاهقة في مركز دبي المالي العالمي، ثم يتم الانعطاف عبر أبراج الإمارات ليعودوا إلى نقطة النهاية في مركز دبي التجاري العالمي عبر شارع السعادة.

فعالية #تحدي_دبي_للجري" الرياضية يستضيفها شارع الشيخ زايد في #دبي يوم الجمعة 8 نوفمبر. للمرّة الأولى سيتمّ إغلاق جزء من شارع الشيخ زايد فقط للسباق.



تتوفر مواقف مجانية للسيارات، ويمكن للمتسابقين استخدام مترو #دبي ووسائل النقل العام.



المزيد:https://t.co/7HVeluUdiO pic.twitter.com/GmHZBGRWno — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 7, 2019

نقطة البداية والنهاية: مركز دبي التجاري العالمي

تفتح الأبواب: الساعة 4.30 صباحاً

جدول الفعالية:

4.00 صباحاً: تفتح مواقف مركز دبي التجاري العالمي و”وان سنترال” أبوابها

4.30 صباحاً: تفتح أبواب مركز دبي التجاري العالمي

6.00 صباحاً: تُغلق المرافق في مركز دبي التجاري العالمي بسبب إغلاق الشارع

6.15 صباحاً: الوقت الأخير للدخول إلى منطقة التجمّع مع سترة السباق للمشاركين في سباق الـ10 كلم

6.30 صباحاً: بدء تحدي دبي للجري لمساقة 10 كلم – سيكون هناك إشارة صوتية عالية لإعلان انطلاق السباق للمشاركين في مسار الـ10 كلم.

6.30 صباحاً: الوقت الأخير للدخول إلى منطقة التجمّع مع سترة السباق للمشاركين في سباق الـ5 كلم

6.45 صباحاً: بدء تحدي دبي للجري لمساقة 5 كلم

توقيت المترو:

4.30 صباحاً: افتتاح مترو دبي

6.15 صباحاً: تُغلق أبواب محطة مترة مركز دبي التجاري العالمي لإنزال الركّاب

سيفتح موقف مول الإمارات أبوابه عند الساعة 4.30 صباحاً ليتمكّن المشاركون من ركن سياراتهم واستخدام المترو باتجاه محطة مركز دبي التجاري العالمي.

تُختتم الفعالية: الساعة 9.00 صباحاً

ستكون منطقة الفعالية مفتوحة مقط أمان المشاركين المسجّلين مع ستراتهم. لن يكون هناك مكان للجمهور.

يُرجى إحضار ما تحتاجونه فقط، إذ لن يكون هناك أي مساحات أو خزائن لتخزين الممتلكات الخاصة.