«دبي الرياضي» يستعرض تقرير أداء الأندية وشركات الكرة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أشاد مجلس دبي الرياضي بالفعاليات الرياضية الدولية والمحلية المختلفة التي تشهدها مدن الدولة خلال الأيام الحالية، التي تؤكد دعم القيادة الرشيدة للحركة الرياضية، وتوفيرها كل سبل النجاح لتعزيز مكانة الدولة في استضافة دول العالم بمختلف ثقافاتها وجنسياتها للتلاقي والتنافس الرياضي الشريف، وتعزيز أواصر المحبة بين الجميع، والارتقاء بمستوى رياضيينا، والحركة الرياضية العالمية.

وعبّر مطر الطاير نائب رئيس مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، عن سعادته بتنظيم حدثين عالميين رياضيين كبيرين في ذات الوقت، ما يؤكد رعاية ودعم القيادة الرشيدة، وتوفر الإمكانات التنظيمية والكوادر الوطنية المؤهلة لاستضافة أحداث عالمية كبرى، حيث تستضيف دبي بدعم من مجلس دبي الرياضي، وتنظيم نادي دبي لأصحاب الهمم، النسخة التاسعة من بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم، بمشاركة 1500 رياضي ورياضية من 122 دولة، وهي النسخة الأكبر على الإطلاق في تاريخ بطولات العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم، وتقام منافساتها خلال الفترة من 7 لغاية 15 نوفمبر الجاري.

شاطئية

كما ينظم المجلس في الوقت ذاته، على شاطئ «كايت بيتش» بدبي، النسخة التاسعة من بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، خلال الفترة من 5 لغاية 9 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومشاركة 8 من نخبة منتخبات العالم، من بينها منتخبنا الوطني، وهي بطولة سنوية إماراتية في الفكرة والتنظيم، حيث انطلقت في دبي عام 2011، وأصبحت ثاني أهم بطولة لكرة القدم الشاطئية، بعد بطولة العالم التي ينظمها الفيفا، إلى جانب تنظيم سباق تحدي دبي للجري الأول من نوعه في شارع الشيخ زايد، غداً، ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة 30x30، وبمشاركة آلاف الرياضيين من مختلف الجنسيات والأعمار، ضمن فئتي 5 كلم و10 كلم، بهدف نشر ممارسة الرياضة ومكانتها في المجتمع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السابع لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، برئاسة مطر الطاير نائب رئيس مجلس الإدارة، وحضور سعيد حارب أمين عام المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة: علي بوجسيم، د. عبد الله الكرم، أحمد الشعفّار، محمد الكمالي، موزة المري، مريم الحمادي، لمياء خان، ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وصالح المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي في المجلس.

تقرير

تم في الاجتماع، استعراض تقرير أندية وشركات كرة القدم في دبي، والذي تضمن أرقاماً مفصلة عن نتائج الفرق في مختلف الرياضات، وعمل الأندية والشركات في مجال تكوين اللاعبين، ونسبة اللاعبين الذين يتم ترحيلهم من أكاديميات النادي للفريق الأول للنادي، وكذلك للمنتخبات الوطنية، إلى جانب عرض ما تم تنفيذه في مجال تسكين الكوادر الوطنية في الهيكل التنظيمي الإداري والفني للأندية وشركات كرة القدم، وأكد مجلس الإدارة على تنفيذ قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، بوجود مدرب مساعد إماراتي في الفريق الأول لجميع شركات كرة القدم، وحسم هذا الموضوع خلال شهر نوفمبر الجاري.

كما استعرض مجلس الإدارة، تقرير لجنة التدقيق والحوكمة في المجلس، الذي تضمن تحليلاً بالأرقام، لما يتم إنجازه في مجال التخطيط والتنفيذ لجميع جوانب العمل ومؤشرات الأداء الخاصة بذلك.

إنجاز

واستعرض كذلك مجلس الإدارة أيضاً، تقرير لجنة المرأة والرياضة، الذي تضمن معلومات عما تم إنجازه وفق خطة عمل الإدارة من فعاليات رياضية مختلفة، كان أهمها النسخة السابعة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، التي شهدت نمواً في عدد الرياضات، الذي بلغ 10 رياضات، وفي عدد المشاركات اللاتي زاد عددهن على 1000 مشاركة من فرق الدوائر الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة، والذي بلغ عددها 50 فريقاً.

وأطلع مجلس الإدارة على سير الاستعدادات لتنظيم النسخة 14 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي سيعقد تحت شعار «مسرعات كرة القدم العالمية»، والنسخة 11 من حفل جوائز «دبي جلوب سوكر»، والمقرر يومي 28 و29 ديسمبر المقبل، في منتجع مدينة جميرا، حيث تم استعراض قائمة المشاركين في المؤتمر، وأسماء المرشحين لفئات الجائزة، التي ولدت في دبي، بدعم من مجلس دبي الرياضي، وأصبحت من أهم الجوائز العالمية.

فعاليات

كذلك تم في الاجتماع، استعراض تقرير الفعاليات الرياضية المختلفة المحلية والدولية المجتمعية والتنافسية التي تم تنفيذها في الفترة الماضية، وفي مقدمها «مؤتمر دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي»، الأول من نوعه، والذي تحدث فيه وزيرا الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، وجمهورية أرمينيا، ونجوم رياضة عالميون، يتقدمهم زين الدين زيدان وكلارينس سيدورف، وكبار المخترعين وصنّاع القرار في الشركات العالمية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الرياضة، ومسؤولون عن الذكاء الاصطناعي في مدن عالمية وبطولات دولية كبرى، وكذلك النسخة الثانية من بطولة أقوى رجل في العالم «وورلد التميت سترونغ مان»، التي شارك فيها أقوى 20 رجلاً في العالم، وأقيمت منافساتها على مرحلتين، أقيمت الأولى في برج بارك بجوار برج خليفة، وأقيمت الثانية في «ميدان»، بحضور أعداد كبيرة من المتفرجين، واهتمام عالمي كبير، وغيرها الكثير من الفعاليات الرياضيات المختلفة، المعتمدة ضمن قائمة الفعاليات السنوية بدبي، التي يزيد عددها على 400 فعالية سنوية.