9 فرق في كأس نائب رئيس الدولة للسلة

المصدر: دبي-ياسر قاسم

تنطلق اليوم بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة في نسختها الـ 13 بمشاركة 9 فرق تم تقسيمها على مجموعتين، تضم المجموعة الأولى حامل اللقب النصر وشباب الأهلي والظفرة والجزيرة والعين فيما ضمت المجموعة الثانية وصيف النسخة الماضية الوصل والشارقة والبطائح وبني ياس، وتقام اليوم مباراتان على صالة نادي الجزيرة ابتداءً من الخامسة مساء لفرق المجموعة الأولى حيث يلتقي في المباراة الأولى فريقا شباب الأهلي والعين، تليها في السابعة مساء مباراة صاحب الأرض الجزيرة مع الظفرة، وسيكون النصر حامل اللقب في الراحة خلال هذه الجولة، فيما تدشن المجموعة الثانية منافساتها غداً الخميس بمباراتين في صالة نادي البطائح بين الوصل وبني ياس، الشارقة مع صاحب الأرض.

وتقام المباريات في مرحلتها الأولى بنظام التجمع، تليها مباريات الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة على ملاعب محايدة حيث يتواجه أول كل مجموعة مع رابع المجموعة الأخرى والثاني مع الثالث وسيودع خامس المجموعة الأولى البطولة من الدور الأول، ويستمر هذا النظام حتى المباراة النهائية لتحديد البطل ويسمح بمشاركة لاعبين اثنين من فئة غير المواطنين.

وتعد البطولة، أولى مسابقات الموسم الحالي 2019-2020، نظراً لأن بطولة كأس الاتحاد التي أحرز لقبها شباب الأهلي الشهر الماضي كانت مرحلة من الموسم الماضي وسيطرت فرق النصر وشباب الأهلي والوصل على ألقاب هذه البطولة خلال الـ 12 نسخة الماضية.