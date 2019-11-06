11 ميدالية للجودو في «عربية الأردن»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أضاف لاعب منتخبنا الوطني للشباب للجودو علي حسن الدرمكي الميدالية الذهبية الرابعة لرصيد منتخبنا في البطولة العربية للجودو والكاتا، التي اختتمت أمس في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة 11 دولة، وجاء تتويج الدرمكي بذهب وزن فوق 100 كغ لفئة الشباب، بينما أحرز اللاعب حارب جمعة الميدالية الفضية في منافسات وزن تحت 100 كغ، وفاز سعيد النقبي ببرونزية تحت 73 كغ.

ونال راشد الحوسني برونزية وزن تحت 66 كغ، ليرتفع رصيد منتخبنا إلى 11 ميدالية ملونة (4 ذهبيات - فضيتان - 5 برونزيات)، بجانب كأس المركز الأول في الترتيب النهائي على مستوى الفردي، وكأس المركز الأول في الترتيب العام على مستوى المنتخبات الوطنية المشاركة، وثالث الترتيب العام لفئة الشباب.

فيما استحق مدرب منتخباتنا الوطنية للمراحل العمرية الياباني نويا لقب أفضل مدرب في البطولة، وتعود البعثة إلى أرض الوطن مساء اليوم عبر مطار دبي ويرأسها محمد جاسم أمين السر المساعد للاتحاد، وتضم المدرب الياباني نويا و6 لاعبين هم: أحمد جاسم، وراشد الحوسني، وسعيد النقبي، وعيسى البدري، وحارب جمعة، وعلي حسن الدرمكي.

وثمّن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو تفوق منتخبنا الوطني لفئة الشباب وفئة الناشئين في البطولة العربية، ذاكراً أن منتخبنا واصل تألقه بعد بطولتي آسيا والخليج ليضيف إنجازاً جديداً على المستوى العربي، بفضل الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود الذي يجده قطاع الشباب والرياضة من القيادة الرشيدة، وليستحق منتخب الأمل الواعد التكريم اللائق تقديراً للمستوى التصاعدي الذي يقدمه من بطولة لأخرى.