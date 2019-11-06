منتخب الرجبي إلى الأردن للمشاركة في البطولة العربية

المصدر: دبي - العوضي النمر

تغادر صباح اليوم، بعثة منتخب الإمارات للرجبي رجال متوجهة إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في البطولة العربية الخامسة لسباعيات الرجبي، التي تقام منافساتها يومي 8 و9 نوفمبر الجاري، بمشاركة 6 دول، وتم تقسيم المنتخبات المشاركة على مجموعتين كل مجموعة تضم ثلاثة فرق، ويترأس البعثة قيس الظالعى الأمين العام للاتحاد رئيس الاتحاد العربي، وتضم محمد شاكر مدير المنتخبات الأمين العام للاتحاد العربي للرجبى وحمدان سليمان المدير التنفيذي للاتحادين العربي والإماراتي، إضافة إلى 12 لاعباً على رأسهم اللاعبون المخضرمون مهند شاكر ووليد سالم، والأخير سوف يلحق بالبعثة غداً، إضافة إلى اللاعبين: حسن النوبي ومحمد المرر ويونس البلوشى وأحمد موسى وإبراهيم البلوشى وسعيد المهيرى ويوسف لاشكرى، وجميعهم سبق وشاركوا في بطولات سابقة، فيما يقود المنتخب للمرة الأولى المدرب سامي سمارة ويعاونه يوسف شاكر.

وستعقد الجمعية العمومية العادية الرابعة للاتحاد العربي على هامش البطولة العربية، وسيتم خلالها مناقشة العديد من الأفكار والمقترحات التي تخدم مسيرة العمل في الاتحاد العربي خلل الفترة المقبلة.

ومن جهة أخرى تغادر مساء اليوم أيضاً بعثة منتخب الإمارات للفتيات تحت 18 سنة، للمشاركة في البطولة الدولية المفتوحة لسباعيات الرجبي للشابات تحت 18 سنة، والتي ستقام في قرغيزستان خلال يومي 9 و10 نوفمبر الجاري، ويترأس البعثة عضو مجلس الإدارة فوزية فريدون وقيادة المدرب ابولو برلينى ومساعدته المدربة أميرة بالفقيه وعدد 14 فتاة، وبمشاركة 4 دول هي، الإمارات وقرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان.