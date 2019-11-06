الإمارات موطن الأرقام القياسية الرياضية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أصبحت الإمارات موطناً للأرقام القياسية في مختلف البطولات الرياضية، كونها وجهة جاذبة تتميز بالبنية التحتية والسمعة الطيبة والأمن والأمان، الشيء الذي يشجع كافة الشرائح الرياضية على المشاركة في البطولات بأرضها، وصارت الدولة قبلة البطولات الكبرى، والفعاليات والمنافسات العالمية، وعاصمة للتميز الرياضي على كافة المستويات والرياضات.

وظهرت نتيجة هذا التميز في وصول الكثير من المنافسات لأرقام قياسية من حيث عدد اللاعبين والدول المشاركة، ما يؤكد المكانة العالمية للدولة والثقة التي تتمتع بها.

ويبرز تحدي دبي للياقة وهي المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي عام 2017 وحققت نجاحاً فاق التوقعات، بعدد مشاركات فاقت مليون مشارك كأكبر تجمع رياضي مجتمعي حاشد وغير مسبوق على مستوى العالم، ومن خلال هذه الفعالية تم تحطيم عدد من الأرقام القياسية، والوصول إلى موسوعة غينيس كما هو الحال مع شرطة دبي التي كسرت الرقم القياسي المسجل لعدد المشاركين في تمارين كمال الأجسام «بيربي» بعدد 1455 مشاركاً لتقتحم موسوعة غينيس بفارق كبير عن الرقم السابق 689 فقط، إضافة إلى نجاح 77 من العنصر النسائي بشرطة دبي في سحب طائرة بوينج بوزن أكثر من 240 طناً ضمن مهرجان تحدي دبي للياقة.

ونجحت القيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة «ميدان»، في تسجيل رقم قياسي عالمي جديد بموسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، لأكبر مسيرة على الخيول مع الأعلام، بمشاركة أكثر من 120 خيلا من إدارة الخيالة بشرطة دبي، بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني 46.

123

ومن الأرقام التي تؤكد تميز دولة الإمارات، مشاركة 123 دولة في بطولة العالم لألعاب القوى الخاصة بأصحاب الهمم التي يستضيفها نادي دبي الأيام المقبلة لتتفوق بذلك على الرقم القياسي لنسخة لندن التي شهدت مشاركة 100دولة.

وهنالك أيضا الحدث العالمي الشهير الذي لفت أنظار العالم في مارس من العام الحالي المتمثل في تنظيم الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في نسختها 15 بمشاركة 192 دولة متفوقة على نسخة لوس أنجليس التي شارك فيها 172 دولة.

270

كما تمتلك الإمارات رقماً قياسياً في تنظيم أطول سباق صحراوي بدبي، لمسافة 270 كيلو متراً تحت مسمى «الترا ماراثون المرموم» لمدة 5 أيام، أيضا بطولة غراند سلام للجودو التي تقام في 5 مدن عالمية، حيث تفوقت نسخة أبوظبي الأخيرة بمشاركة 95 دولة.

كما نجحت الإمارات بداية العام الحالي في تنظيم نهائيات كأس آسيا بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى على المستوى القاري.

7000

وتبرز أيضاً بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو التي شهدت مشاركة 7 آلاف لاعب عام 2017، وتنظيم كأس آسيا لناشئي الملاكمة في الفجيرة بحضور 27 دولة، والبطولة العربية للمواي تاي 2019 بمشاركة 15 دولة بدلاً عن 9 دول في نسخة المغرب العام الماضي، وعلى مستوى لعبة الشطرنج يعتبر مهرجان أبوظبي أكبر حدث على مستوى قارة آسيا في اللعبة والذي وصل عدد المشاركين فيه خلال النسخة الأخيرة 600 لاعب ولاعبة.

كما تحتضن رأس الخيمة سنوياً أكبر نصف ماراثون يقام في منطقة الشرق الأوسط والذي حطم الرقم القياسي العام الماضي بعدد مشاركين 3623 متسابقاً من المحترفين والهواة يمثلون أكثر من 103 دول.

12

ومن الأرقام القياسية كأس دبي العالمي للخيول الذي يعتبر الأعلى على مستوى العالم بمجموع جوائز يبلغ 35 مليون دولار، منها جائزة مالية 12 مليون دولار للشوط الرئيسي.