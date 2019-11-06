«دبي الرياضي» يستضيف محاضرة «الوصايا العشر»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استضاف مجلس دبي الرياضي محاضرة بعنوان «الوصايا العشر للإدارة الحكومية»، التي تستعرض الأبعاد الاستراتيجية للوصايا التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، في كتاب «قصتي»، وألقى المحاضرة د. علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، والمدراء التنفيذيين للأندية الرياضية وشركات كرة القدم بدبـي ومدراء الإدارات والأقسام وموظفي المجلس، وتضمنت المحاضرة استعراض المعاني الكبيرة التي تتضمنها كل وصية من الوصايا العشر مع ذكر نماذج من حالات ميدانية من واقع العمل في قضايا وطنية حكومية اتخذ فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «رعاه الله»، قرارات تهدف إلى تعزيز المكتسبات الوطنية وحققت قفزة كبيرة في الأداء الحكومي، وربط هذه القرارات بالوصايا التي تترجم نهج القائد الفذ، وتهدف المحاضرة إلى تعريف منتسبي المؤسسات الحكومية بالوصايا العشر للإدارة الحكومية وكيفية التحلي بها وتطبيقها على المستوى المؤسسي.

أهمية الوصايا العشر

ورحب سعيد حارب، بالمحاضر الدكتور علي المري، وأكد على أهمية موضوع المحاضرة التي تتناول الوصايا العشر للإدارة الحكومية التي تترجم نهج ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «رعاه الله» لمستقبل الوطن من خلال ترسيخ مفاهيم القيادة لدى العاملين في الدوائر الحكومية والتي تمثل خلاصة تجارب سموه التاريخية الفريدة في القيادة والانجاز وصناعة مستقبل أفضل للوطن والمواطنين وجميع من يعيش على أرضه الطيبة، وبدوره، عبر الدكتور علي المري، عن سعادته بالتواجد في مقر مجلس دبي الرياضي، وقال: يشرفني أن أكون بين منتسبي مجلس دبي الرياضي لأستعرض الوصايا العشر، حيث إن فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «رعاه الله»، ورؤيته الثاقبة وطــويلة المدى للعمل الحكومي، هما مدرسة وتجربة نموذجية لها مكانة رائدة في الأوساط الحكومية العالمية، وتشهد عليها التجربة المتميزة لدولة الإمارات في التنمية والازدهار، ونجاحها في الوصول إلى أعلى تصنيفات التنافسية العالمية على كافة المستويات بفترة قياسية، لتشكل بذلك مصدر إلهام للحكومات في كافة أنحاء العالم.

نهج ريادي

وأضاف: «إن الوصايا العشر المستوحاة من كتاب سموه «قصـتي» تشكل إطار عمل حكومي متقدم، وبوصلة لتوجيه الشؤون العامة والحكومية والسياسات نحو كسر القالب التقليدي للعـمل الحكومي، وابتكار نهج ريادي في الإدارة الحكومية والمؤســسية، وهــذا ما دفعنا في كلية محمد بن راشــد للإدارة الحكومية إلى دراسة وتحليل هذه الوصايا وفق منهج علمي وأكاديمي، وتحويلها إلى مساقات نظرية وعمــلية لنشرها على أوسع نطاق، وتعميم الاستــفادة من هذه التجربة الرائدة في ساحات العمل الحكومي والمؤسسي».

درع

في ختام محاضرة «الوصايا العشر للإدارة الحكومية» قدم سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي درع المجلس إلى د.علي سباع المري، كما استلم كتاب الوصايا العشر من الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وتم التقاط صورة جماعية مع المديرين التنفيذيين لأندية وشركات كرة القدم بدبي.