يوم لليوغا في «القرية العالمية»

المصدر: دبي - شيرين فاروق

تستضيف القرية العالمية، الوجهة الترفيهية والثقافية الأولى في المنطقة، للمرّة الأولى، يوماً لليوغا، ضمن فعالية مجانية مميّزة خلال تحدي دبي للياقة، بعد غد اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً.

وستقدّم كلّ من آلي ماكلافن ونيها دوسيجا، سفيرتي علامة «لولو ليمون» للملابس الرياضية حصة تمدّد و«أساناس» لـ 3100 مشارك، حصص اليوغا في الفعالية أمام المشاركين من عمر 15 سنة وما فوق، أما الأطفال فيمكنهم اللعب في النادي الرياضي المخصّص لهم. وأكدت إدارة القرية العالمية أنه سيتم توزيع سجادة اليوغا مجاناً على كل مشارك، إضافة إلى الدخول المجاني إلى القرية، وتخصيص منطقة مواقف P2 لاستقبال المشاركين منذ السابعة صباحاً، إذ تنطلق الفاعلية في الثامنة وحتى 12 ظهراً.