«غنتوت» يواجه «ياس الدولية» في تحدي «بينك بولو» الجمعة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يفتتح نادي غنتوت للبولو، موسمه الجديد يوم الجمعة المقبل، بتنظيم مهرجان «بينك بولو» العاشر، الذي يستهدف محاربة مرض سرطان الثدي، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وعددٍ من الشركات الراعية، وستكون الفقرة الرئيسة في المهرجان، مباراة تجمع بين فريق نادي غنتوت بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم وفريق ياس الدولية العقارية، بجانب العديد من الفقرات المتنوعة، وعقد نادي غنتوت مؤتمراً صحافياً للبطولة، بحضور سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس النادي، وزايد خليفة زايد العبودي مدير عام النادي، واللاعب يوسف بن دسمال من نادي غنتوت، وبيترا سبانكو من فريق ياس الدولية، وقال سعيد بن حوفان إن تنظيم يوم «بينك بولو» مبادرة درج النادي عليها منذ عام 2010، بهدف نشر التوعية حول مرض سرطان الثدي.