تحدي دبي للجري ينطلق الجمعة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يدعو تحدي دبي للياقة سكان الإمارة وزوارها إلى المشاركة في تسجيل إنجاز تاريخي بعد غد من خلال المشاركة في فعالية تحدي دبي للجري على شارع الشيخ زايد 30X30 التي سيتحوّل خلالها هذا الشارع المكوّن من 14 ممراً إلى مسار للجري.

ويمكن للمشاركين الاختيار بين سباق الـ5 أو الـ10 كلم. وخُصّص تحدي الجري الترفيهي الممتدّ على مسافة 5 كلم لكل الأعمار ومستويات القدرات واللياقة فيما يتوجّه سباق الـ10 كلم للمشاركين فوق الـ18 عاماً.

يشار إلى أنّ السباقين يبدآن من مركز دبي التجاري العالمي، وسيتمكن المشاركون فيهما من الجري مسافة 2.5 كلم على شارع الشيخ زايد. وسينعطف المشاركون في سباق الـ10 كلم نحو طريق المركز المالي ويتابعون بمحاذاة بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، ثم يعودون إلى خط النهاية في مركز دبي التجاري العالمي بمحاذاة شارع السعادة.

وسينطلق المشاركون في سباق الـ5 كلم وسط الأبنية الشاهقة من المركز المالي العالمي، نحو أبراج الإمارات، ثم شارع السعادة، وصولاً لمركز التجارة العالمي.