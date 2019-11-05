"الأبيض" يخسر من "الماتادور" في "شاطئية القارات"

المصدر: دبي-عـدنان الغربي

تمكن المنتخب الإسباني "الماتادور" من تحقيق الفوز على منتخبنا الوطني بركلات الترجيح "2-1" مساء اليوم، لحساب الجولة الأولى، لبطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بمشاركة 8 منتخبات هي الإمارات ومصر وإيطاليا واسبانيا وروسيا وايران والمكسيك واليابان.

وانتهت مباراة منتخبنا الوطني في وقتيها الأصلي والإضافي على نتيجة التعادل بهدفين لمثلهما قبل أن تحسمها ركلات الترجيح لمصلحة اسبانيا، وضمن منافسات المجموعة نفسها تغلب منتخب اليابان على نظيره الايطالي بنتيجة 6-4 ولحساب المجموعة الثانية تغلبت روسيا على مصر 5-3.