يوغا مجانية وبرنامج رياضي حافل في القرية العالمية الجمعة

المصدر: دبي: شيرين فاروق

تستضيف القرية العالمية، الوجهة الترفيهية والثقافية الأولى في المنطقة، للمرّة الأولى يوماً لليوغا، ضمن فعالية مجانية مميّزة خلال تحدي دبي للياقة، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق الثامن من شهر نوفمبر الجاري اعتبارا من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.

وستقدّم كلّ من آلي ماكلافن ونيها دوسيجا، سفيرتي علامة “لولو ليمون” للملابس الرياضية حصة تمدّد و”أساناس” لـ3100 مشارك، حصص اليوغا في الفعالية أمام المشاركين من عمر 15 سنة وما فوق، أما الأطفال فيمكنهم اللعب في النادي الرياضي المخصّص لهم، حيث بانتظارهم الكثير من الأنشطة والفعاليات.

وأكدت القرية العالمية انه سيتم توزيع سجادة اليوغا مجانا على كل مشارك إضافة إلى الدخول المجاني إلى القرية وتخصيص منطقة مواقف P2 بالقرب من البوابة الثقافية لاستقبال المشاركين منذ الساعة السابعة صباحا حيث تنطق الفاعلية في الساعة 8 وتستمر حتى 12 ظهرا، وتتضمن جلستين بينهما فترة استراحة قصيرة.

وأشارت القرية العالمية إلى أنه سيتم تخصيص مكانا متميزا للفاعلية في حين تظل الاجنحة والاكشاك والمطاعم مغلقة، منوهة إلى أنه سيتم تخصيص ركن مجاني للمياه، إضافة إلى أنه سيتم توفير منافذ لبيع العصائر والفواكه الطازجة، ووجبات صحية مثل وجبة الأساي المشهورة، ومنصة للشاي الأخضر بأنواعه.

ولفتت القرية العالمية إلى ضرورة التسجيل المسبق في الفاعلية عبر الموقع الإلكتروني https://www.globalvillage.ae/yoga-day-out/ أو عبر تطبيق القرية العالمية وأن التسجيل مجانا، كما يمكن الاتصال على مركز الاتصال 043624114.

ولفتت القرية العالمية إلى أن الشيء المتميز الذي ستشهده الفاعلية تخصيص نادي مخصص مثل الرسم على الوجوه وتشكيل البالونات، كما أنه سيتواجد 40 شخص متطوع ومتطوعة من محترفي اليوغا لمساعدة الضيوف المشاركين تحت مظلة تحدى دبي للياقة.