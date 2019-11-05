دعوة عامة للمشاركة في تحدي دبي للجري على شارع الشيخ زايد الجمعة

المصدر: البيان الإلكتروني

يدعو تحدي دبي للياقة سكان الإمارة وزوارها للمشاركة في تسجيل إنجاز تاريخي يوم الجمعة في 8 نوفمبر من خلال المشاركة في فعالية تحدي دبي للجري على شارع الشيخ زايد 30X30 التي سيتحوّل خلالها هذا الشارع المكوّن من 14 ممراً إلى مسار للجري. ويمكن للمشاركين الإختيار بين سباق الـ5 أو الـ10 كلم والاستمتاع بالمناظر الخلابة على جانبي الشارع خلال فترة السباق.

وخُصّص تحدي الجري الترفيهي الممتدّ على مسافة 5 كلم لكل الأعمار ومستويات القدرات واللياقة فيما يتوجّه سباق الـ10 كلم للمشاركين فوق الـ18 عاماً والذين يتعيّن عليهم إتمامه خلال 80 دقيقة كحد أقصى.

يشار إلى أنّ السباقين يبدآن من مركز دبي التجاري العالمي، وسيتمكن المشاركون فيهما من الجري مسافة 2.5 كلم على شارع الشيخ زايد. وسينعطف المشاركون في سباق الـ10 كلم نحو طريق المركز المالي ويتابعون بمحاذاة بوليفارد الشيخ محمد بن راشد ثم يعودوا إلى خط النهاية في مركز دبي التجاري العالمي بمحاذاة شارع السعادة.

وسينطلق المشاركون في سباق الـ5 كلم عبر مسار مشابه على شارع الشيخ زايد وسط الأبنية الشاهقة التي تضمّها منطقة مركز دبي المالي العالمي وسينعطفون نحو أبراج الإمارات ليعودوا إلى شارع السعادة وصولاً إلى خط النهاية في مركز دبي التجاري العالمي.

ويتعين على كافة المشاركين تسجيل أسمائهم على الإنترنت والحصول على لوازم السباق ابتداءً من الثلاثاء 5 نوفمبر من:

• مركز دبي التجاري العالمي

o الثلاثاء 5 نوفمبر من الساعة 16:00 إلى 22:00

o الأربعاء 6 نوفمبر من الساعة 9:00 الى 23:59

o الخميس 7 نوفمبر من الساعة 9:00 الى 22:00

• متاجر محددة من "سن اند ساند سبورتس" ابتداءً من الأربعاء 6 نوفمبر – سيتمّ نشر كامل التفاصيل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيتم توفير مواقف سيارات مجانية في يوم السباق في مركز دبي التجاري العالمي اعتباراً من الـ5 صباحاً ويتعين على المشاركين في سباق الـ10 كلم التواجد على مسار الركض وبحوزتهم أرقامهم بحلول الساعة 6:15 صباحاً، والساعة 6:30 صباحاً للمشاركين في سباق الـ5 كلم. يبدأ سباق الـ10 كلم عند الـ6 والنصف صباحاً ويتبعه سباق الـ5 كلم الترفيهي عند الساعة 6:45، ولن يُسمح للمتأخرين بالمشاركة في السباق.

يتخلّل يوم السباق توزيع هدايا مميزة تبلغ قيمتها 200 ألف درهم إماراتي وستقدّم لأسرع 3 مشاركين في سباق الـ10 كلم من الذكور والإناث إضافة الى جوائز فورية ستوزّع طيلة فترة الصباح.

كذلك، يمكن شراء وجبات خفيفة ومرطّبات من عدد من المقاهي والمتاجر التي ستفتح أبوابها في مركز دبي التجاري العالمي و"ون سنترال". وسيجد المشاركون محطات لشرب المياه موزّعة على مسار السباقين برعاية مونفيزو.

ويُنصح المشاركون باستخدام سيارات مشتركة أو سيارات أجرة هيئة الطرق والمواصلات أو "كريم" أو "أوبر" لتجنّب زحمة السير والطوابير الطويلة عند مواقف السيارات. يمكنكم التخطيط لرحلتكم عبر http://wojhati.rta.ae/وستنشر هيئة الطرق والمواصلات التفاصيل حول الطرقات المغلقة ومواعيد إغلاقها إضافة إلى الطرقات البديلة.

وتقام فعالية تحدي دبي للجري على شارع الشيخ زايد 30X30 برعاية ديوا بالتعاون مع شبكة الإذاعة العربية ومركز دبي التجاري العالمي وشرطة دبي واتصالات وهيئة الطرق والمواصلات وبدعم من إعمار و"سن اند ساند سبورتس". ويمكن التسجيل عبر موقع PlatinumList: https://dubai.platinumlist.net/ar/event-tickets/77469/dubai-run.