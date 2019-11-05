«أبوظبي4» يتصدّر الترتيب و«شرطة دبي3» وصيفاً

المصدر: شنغهاي - البيان الرياضي

حقق فريق أبوظبي تألقاً كبيراً في نهاية المرحلة الصينية والثانية من بطولة العالم لزوارق الإكس كات والتي اختتمت أول من أمس، في مدينة شنغهاي الصينية وذلك بعد أن تفوق زورق أبوظبي 5 بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير من إحراز المركز الثاني ووصافة السباق الثالث، وحلول زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي في المركز الثالث ضمن السباق، في حين حصد لقب ثالث سباقات المرحلة زورق مارتيمو الأسترالي 12 بقيادة توم باري كوتر وروس ويلتون.

ورفع زورق أبوظبي 4 بهذه النتيجة رصيده من النقاط إلى النقطة 144 كي يبقى في صدارة الترتيب العام للبطولة العالمية، في حين يحل ثانياً في الترتيب مع نهاية هذه الجولة زورق شرطة دبي 3 بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي ورصيده 139 نقطة، بينما قفز زورق مارتيمو الأسترالي إلى المركز الثالث وبقوة برصيد 137 نقطة ويدخل وبقوة دائرة المنافسة على اللقب العام للبطولة.

وفي الوقت ذاته عزز زورق أبوظبي 5 من حظوظه في المنافسة على البطولة بالوصول إلى المركز الرابع في الترتيب العام وبرصيد 113، ولتحال أوراق المنافسة بذلك إلى الجولة الختامية من البطولة والتي ستقام في إمارة دبي في ديسمبر المقبل.

تهنئة وختام

وقدمت بعثة فريق أبوظبي التهنئة بإنهاء هذه المرحلة الصعبة في صدارة البطولة إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة والداعم الأول لفريق أبوظبي في كل مشاركاته ووعدت البعثة سموه بتقديم أفضل ما لديها من أجل الفوز باللقب والحفاظ عليه للموسم الثاني على التوالي، وكان زورق أبوظبي 4 قد عانى من صعوبات فنية مختلفة في هذه الجولة ولكن ذلك لم يمنعه من إحراز منصة التتويج ثلاث مرات في أربع مناسبات مختلفة خلال الأيام التي شهدتها البطولة في شنغهاي، ومع نهاية المرحلة الصينية المثيرة من البطولة تأجل حسم اللقب العام إلى الجولة الختامية والتي ستقام في إمارة دبي من 12-14 ديسمبر المقبل، حيث من المتوقع أن يقام سباقان في جولة الأخيرة، ومن خلالها يتحدد حامل لقب البطولة لموسم 2019، والمثير في البطولة أن جميع الزوارق قدمت مستوى متميز وملفت وتقارب كبير في الأداء مما يضفي متعة أكبر على المنافسة بشكل عام.

حضور مميز

وأنهى وفد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مشاركته في منافسات جائزة الصين الكبرى للزوارق السريعة «اكس كات»، الجولة الثانية من بطولة العالم 2019، وتابع المنافسات كل من محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية تلبية لدعوة اللجنة المنظمة وهزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات الذي تولى مهمة رسمية بتكليف من الاتحاد الدولي للسباقات البحرية، بالإشراف على السباقات في تأكيد على مكانة أبناء الإمارات ودورهم الكبير والخبرات التي يتمتعون بها، ويستعد نادي دبي لتنظيم الجولة الثالثة والختامية من البطولة العالمية، بدعم ورعاية من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي حيث شكل الوفد حضوراً متميزاً في أروقة البطولة وخطف الأضواء في اليوم الختامي بالحفل العام والذي تحدث من خلاله محمد عبد الله حارب عن التحضيرات للجولة المرتقبة، وأشاد محمد حارب بالحضور المتميز لأبناء الإمارات وتفوقهم الدائم والمستمر في هذا الحدث مشيداً بالمستوى المتميز لفريقي أبوظبي وشرطة دبي مثمناً الاهتمام والمشاركة وحضور راشد مطر الصيري القمزي قنصل عام دولة الإمارات في شنغهاي لفعاليات جائزة الصين الكبرى ومتابعة الحدث والشد من أزر المتسابقين.