100 موظف من سوق دبي الحرة في سباق «دراغون بوت»

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

شارك ما يزيد على 100 من موظفي سوق دبي الحرة في سباق ودي لقوارب «دراغون بوت»، نظمته السوق الحرة، يوم السبت الماضي في مرسى بلازا، دبي فيستيفال سيتي، وذلك في إطار فعاليات الأسبوع الثالث لتحدي دبي للياقة.

وأجرت مجموعة من 90 مجدّفاً، ضمت جميع أعضاء فريق سوق دبي الحرة للقوارب «دراجون بوت» تدريبات مكثفة قبل خوض السباق الذي انطلق لمسافة 800 م عند الواجهة المائية لـ«مرسى بلازا»، وتنظم السوق فعاليتين أخريين في إطار مشاركتها في تحدي دبي للياقة، وهما حصص زومبا - بودي جام، جماعية للياقة البدنية، يوم 9 نوفمبر الحالي، وفعاليات رياضية تشمل مسابقات متنوعة، تقام 14 الجاري.