نجوم «الشاطئية» تسطـع في سماء دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تدشن بطولة القارات لكرة قدم الشاطئية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، نسختها التاسعة اليوم وتستمر منافساتها على مدار 5 أيام في منطقة كايت بيتش في دبي بمشاركة 8 منتخبات يتقدمها «الأبيض الإماراتي» الذي وضعته القرعة على رأس المجموعة الأولى إلى جانب إيطاليا، واليابان وإسبانيا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات روسيا، والمكسيك، وإيران ومنتخب مصر.

وتنطلق أولى المباريات بين منتخب إيطاليا واليابان الساعة الرابعة وربع عصراً تعقبها مواجهة قوية بين منتخبي إسبانيا ونظيره الإماراتي صاحب الرقم القياسي في التواجد في البطولة بـ8 مشاركات إلى جانب الدب الروسي حامل اللقب 3 مرات والذي يستهل مشواره بمواجهة منتخب الفراعنة الساعة السادسة و45 دقيقة ثم يلتقي المنتخب الإيراني حامل اللقب مرتين مع المكسيك الذي يظهر في دبي للمرة الرابعة.

أكد جوان كوسكو المدير التنفيذي للجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن نادي دبي للرياضات البحرية سيحتضن النسختين المقبلتين للبطولة 2014 و2015 وذلك بعد الاتفاق رسمياً مع إدارة النادي.

وأعرب جوان كوسكو المدير التنفيذي للجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم عن سعادته باستمرار إقامة البطولة بمدينة دبي للعام التاسع على التوالي، مؤكداً أن «دانة الدنيا» قدمت خدمة كبيرة لكرة القدم الشاطئية وساهمت في انتشارها حول العالم بفضل التنظيم الرائع.

وثمن كوسكو الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس دبي الرياضي لكرة القدم الشاطئية، واستضافته للبطولات منذ 2009، وقال: أصبحت دبي مركزاً لاستقطاب أبرز المنتخبات وجماهير كرة القدم الشاطئية، وأعتقد أن استمرار هذه البطولة طوال هذه السنوات يؤكد نجاحها وأهميتها ونحن سعداء بمواصلة التعاون مع مجلس دبي الرياضي.

منافسات

وتستمر المنافسات غداً، حيث يلتقي منتخب اليابان مع منتخب إسبانيا في الساعة الرابعة والربع، ثم منتخبنا الوطني مع إيطاليا في الساعة الخامسة والنصف، ومنتخب روسيا مع منتخب المكسيك في الساعة السابعة إلا ربع، ويلتقي منتخب إيران مع منتخب مصر في الساعة الثامنة مساء.

وتنتهي تصفيات دور المجموعات المؤهلة إلى منافسات دور نصف النهائي بعد غد، ويتضمن برنامج المباريات لقاء الديربي الأوروبي بين إيطاليا و إسبانيا، ثم المكسيك مع مصر، ويلتقي منتخب الإمارات مع منتخب اليابان، وتختتم لقاءات اليوم الثالث للمنافسات بلقاء القمة بين روسيا وإيران، وتقام منافسات نصف النهائي في الساعة الرابعة والربع مساء الجمعة، على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والمباراة النهائية السبت المقبل.

وتم اعتماد برنامج منافسات البطولة التي تقام بنظام الدوري من دور واحد على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة نصف النهائي التي تلعب بنظام خروج المهزوم ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، ويتنافس الخاسران على الميداليات البرونزية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

تنظيم

ويعد تنظيم بطولة كأس القارات أكبر بطولات الكرة الشاطئية على مدار 9 سنوات متتالية في دبي تأكيدًا على أن مدينة دبي هي الوجهة المفضلة عالميًا لتنظيم بطولات كرة القدم الشاطئية، وذلك لما تتمتع به من شواطئ جميلة وطقس معتدل وأجواء رائعة، ويدعمها الاهتمام الكبير بهذه الرياضة من خلال تنظيم واستضافة البطولات الدولية المختلفة وفي مقدمتها كأس العالم لكرة القدم الشاطئية عام 2009، كما فازت دبي بجائزة أفضل مدينة مستضيفة لبطولات الشاطئية في العالم، بالإضافة إلى الشعبية الكبيرة التي اكتسبتها هذه الرياضة بين سكان الأحياء السكنية في دبي سيما الشغف الكبير بالرياضة لدى سكان دانة الدنيا وزوارها الذين يسهمون في إنجاح كل حدث رياضي يتم تنظيمه في دبي عبر مشاركتهم الفعالة وحرصهم على التواجد والتشجيع.