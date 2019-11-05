ثانية جولات سباق دبي لقوارب التجديف الجمعة

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم الجمعة المقبل الجولة الثانية من سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي الحالي، ويقام السباق المرتقب في قناة دبي المائية بمنطقة الجداف، لمسافة تصل إلى 2,7 كلم، ويشتمل الحدث على شوطين اثنين يتميز كل واحد بلون علم يوضع في مقدمة القارب.

وأعلنت اللجنة المنظمة في النادي عن فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة عبر الرابط الإلكتروني المخصص للتسجيل أو بالحضور إلى مقر النادي لاستكمال عملية التسجيل حتى يوم الخميس المقبل موعد إغلاق باب التسجيل وإعلان قائمة القوارب المشاركة، وكان قد فاز بالشوط الأول في الجولة الأولى القارب "الخالدية 54 "، وتوج القارب "عمان 44 "، من السلطنة، بجائزة الشوط الثاني.