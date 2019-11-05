بدء التسجيل في سباق اللجلية لـ«الشراعية 43 قدماً»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

انطلقت اليوم في إدارة السباقات البحرية بالقرية التراثية التابعة لنادي تراث الإمارات، عمليات التسجيل للمشاركين في سباق اللجلية للمحامل الشراعية فئة «43» قدماً، الذي ينظمه النادي تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، الذي يقام يوم السبت المقبل، وستستمر عمليات التسجيل واستقبال البحارة والنواخذة من كافة إمارات الدولة حتى عصر يوم بعد غد.

ويأتي السباق في إطار ما درج عليه نادي تراث الإمارات من إحياء للتراث البحري في دولة الإمارات، ورعاية للرياضات التراثية العريقة، حيث تحظى السباقات البحرية التي ينظمها النادي باهتمام كبير من البحارة المواطنين، كونها تتيح لهم الفرصة لاستعادة روح التراث البحري الإماراتي.