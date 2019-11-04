سيدات الشارقة يواجهن الصفاقسي التونسي في سلة العرب

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

يخوض فريق نادي الشارقة للمرأة مساء اليوم، ثاني مبارياته في بطولة الأندية العربية لكرة السلة للسيدات، بمواجهة الصفاقسي التونسي ضمن المجموعة الثانية، التي تضم أيضاً كلاً من بيروت اللبناني والمكناسي المغربي وحسين داي الجزائري.

ويلتقي الجيش الملكي المغربي مع شباب الفحيص الأردني في إطار المجموعة الأولى التي تضم أيضاً الأمل الرياضي التونسي والمجمع البترولي الجزائري.

وفي الجولة الثالثة غداً يلتقي الشارقة مع المكناسي على أن يختتم مشواره في الدور التمهيدي الخميس المقبل بلقاء حسين داي الجزائري. وكان الفريق الشرقاوي قد استهل مشواره مساء أمس أمام بيروت اللبناني أحد المرشحين بقوة على اللقب. ويشارك في إدارة مباريات البطولة حكمنا الدولي سالم الزعابي مرافقاً لبعثة الشارقة.