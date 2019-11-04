تتويج الفائزين بسباقات العين التأهيلية للقدرة

المصدر: بوذيب - البيان الرياضي

اختتمت في قرية بوذيب العالمية للقدرة في مدينة الختم، سباقات العين التأهيلية لركوب القدرة والتحمل 2019 التي نظمها نادي تراث الإمارات يومي الجمعة والسبت الماضيين، بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، وبالتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق وبمشاركة نحو (225) فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة العامة والخاصة.

تتويج

وتوّج الفائزين في السباقات، حميد سعيد بولاحج الرميثي المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات في النادي بحضور محمد مهير المزروعي مدير إدارة قرية بوذيب للفروسية، حيث فاز بسباق 120.27 كلم دولي مفتوح «نجمتان»، الفارس عمر إبراهيم المرزوقي من إسطبلات المغاوير على ظهر الحصان «كاسيدي دي جان سافيز»، وحل ثانياً الفارس روشندران ناجالينجام من إسطبلات العاصفة على صهوة الحصان «جيزي ليلى»، وحل ثالثاً الفارس خالد عبدالله خميس علي سعيد من إسطبلات الريف على صهوة الحصان «إي إف هيرويكو»، وجاء في المركز الأول وفقاً لنظام النقاط المعتمد من الاتحاد الدولي للفروسية الفارس عمر إبراهيم المرزوقي من إسطبلات المغاوير، وحل ثانياً الفارس خالد عبدالله خميس علي سعيد من إسطبلات الريف، وجاء ثالثاً الفارس روشندران ناجالينجام من إسطبلات العاصفة.

سباق «نجمة واحدة»

وأما في سباق 80.87 كلم دولي مفتوح «نجمة واحدة»، فأحرزت المركز الأول وفقاً لنقاط بروتوكول بوذيب للقدرة الفارسة ميا ماريا شومان من إسطبلات المغاوير على صهوة الحصان «ساشا»، فيما جاءت في المركز الثاني الفارسة انتصار علم من إسطبلات الكمدة على ظهر الحصان «امبيرادور»، وحل ثالثاً الفارس عيسى محمد القبيسي من إسطبلات الريح على ظهر الحصان «الماويدونج»، فيما جاء في المركز الأول وفقاً لنظام النقاط المعتمد من الاتحاد الدولي للفروسية الفارس هزاع عبدالله خميس علي سعيد من إسطبلات الريف على صهوة الجواد «فناردي كبير»، وفي المركز الثاني الفارسة انتصار علم من إسطبلات الكمدة، وجاء ثالثاً الفارس عيسى محمد القبيسي من إسطبلات الريح، وكرّم محمد مهير المزروعي المشاركين في السباق التعليمي التدريبي من طلاب أكاديمية بوذيب للفروسية بحضور كيران مدير الأكاديمية، حيث تم تسليم شهادات تقدير للطلبة.

قرية تراثية

أقيمت على هامش السباقات قرية تراثية مصغرة وفرت للزوار خيمة استقبال، وقدمت لهم معالم تراثية وورشاً للحرف التقليدية نظمتها المراكز النسائية التابعة لنادي تراث الإمارات، إذ شهدت القرية زيارات من المشاركين والحضور من المجموعات السياحية التي قدمت إلى قرية بوذيب لمتابعة السباقات والتعرف على الأجواء التراثية المصاحبة.