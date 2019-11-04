شباب الأهلي يتصدر الدراجات

المصدر: أم القيوين - البيان الرياضي

اختتم اتحاد الدراجات المرحلة الثالثة من برنامج السباقات لجميع الفئات بتنظيم السباق المشترك لفئات الكبار وتحت 23 سنة والهواة المواطنين، الذي أقيم أمس في أم القيوين لمسافة 90 كم، وشهد تألق فريق شباب الأهلي، واحتكار نجومه الصدارة لفئة الكبار، حيث جاء النجم خالد معيوف في المركز الأول وتبعه وليد النقبي ثانياً، وحل ماجد البلوشي ثالثاً.

كما شهد السباق تألق دراج نادي النصر راشد عبدالله سويدان الذي عاد للواجهة من جديد بفوزه بالمركز الأول لفئة 23 سنة متقدماً على دراج شباب الأهلي عامر علي الذي حل ثانياً، ودراج النصر حارب محراب صاحب المركز الثالث، وأما في فئة الهواة المواطنين، فقد تصدره دراج فريق الوثبة نور الدين ورشي، وجاء ثانياً بدر البلوشي من فريق شرطة أبوظبي، وثالثاً راشد محمد من فريق تريك، وقام عبد الناصر عمران الشامسي أمين عام الاتحاد وعبد الكريم الزرعوني المدير المالي رئيس اللجنة الفنية ونايف جكة الأمين العام المساعد بتتويج الفائزين.